Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“У генпрокурора решили любым способом сорвать заседание. При этом сделать это как бы в интересах прав защиты. С утра вбросили через “Страну.юа” информацию, что Венедиктова просит отложить суд из-за похорон отца Порошенко, и что нас об этом предупредили. Мы тут же опровергли, и сказали что придем обязательно. Тогда уже в заседании они внесли изменение в ходатайство, вместо стражи попросили личное обязательство. Порошенко сказал, что ему подачек не нужно, давайте слушать дело как есть. Дважды мы очень четко проговорили, что время на подготовку нам не нужно, просим слушать сегодня. Но судья Вовк решил, что ему виднее, и для нашего ознакомления с материалом (на самом деле с двумя страницами, все остальное там точно такое же) отложил суд на 13 дней, на 1 июля”, – рассказал Вовк.

Он объяснил, почему защита Порошенко не заявила отвод Вовку, после того, как долго перечисляли претензии к его предыдущим незаконным решениям и сказали прямым текстом об отсутствии доверия.

“Потому и не заявили, что это был бы слишком простой выход для них. Потому что: а) весь Печерский суд в целом не должен рассматривать ходатайства ГБР; б) замена Вовка на другого судью того же суда создала бы иллюзию нормальности; в) Вовк в апреле по тому же делу отказал в мере пресечения “сообщнику Порошенко” Божку из-за необоснованности подозрения, нам интересно поставить натурный эксперимент и выяснить, изменилась ли его точка зрения за это время и за счет чего. Потому что одним делом о назначении Семочко ситуация не ограничивается, нам нужно вытащить на поверхность всю механику взаимодействия ГБР и контролирующих их судей. Так что пусть пока будет Вовк. Ну или может он к июлю возьмет самоотвод, тоже будет показатель ситуации”, – заявил адвокат Порошенко.

Напомним, Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения лидеру “Европейской Солидарности”, пятому президенту Украины Петру Порошенко.