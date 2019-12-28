Глава аграрного комитета Верховной Рады Николай Сольский заявил, что большинство правок к законопроекту о рынке земли были идентичными, потому их объединили за группами. На голосование передадут около десять основных.

Об этом он сказал после заседания комитета, сообщает корреспондент #Букв.

В ходе заседания комитет рассматривал 4 тысячи 18 правок к предложенным законопроектам о рынке земли. Сольский пояснил, что в самом законопроекте (рассматриваемом на комитете, – ред.) только около десяти статей, потому к ним невозможно написать тысячи правок. Анализ такого количества правок показал, что 90 % из них – идентичны “не только по содержанию, но также и по тексту”.

По его словам, всего планируется семь законопроектов о рынке земли. Четыре из них уже проголосовали в первом чтении. Один – прошел комитет и рекомендован к рассмотрению Верховной Радой.

“К этим законопроектам подали сотни идентичных правок, их полтора месяца согласовывали, определяли. Потому мы определили основные правки по 119 статье, которые комитет рекомендовал Верховной Раде рассмотреть в первую очередь. И поставить на голосование”, – сказал он.

Когда состоится голосование – пока не известно. 15 января запланировано провести согласовательный совет, на котором будет определена дата.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. #Буквы разбирались в том, какие нововведения прописаны в законопроекте.

Позднее главы депутатских групп и фракций решили, что законопроект об открытии рынка земли народные депутаты будут рассматривать по полной процедуре, согласно регламенту. Сначала комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики будет рассматривать правки к законопроекту до 27 декабря включительно.