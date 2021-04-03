Украинская актриса и модель Елизавета Василенко, известная по роли Лолы в сериале "Школа", отреагировала на свое попадание в базу "Миротворца" новым скандальным заявлением.

Соответствующий комментарий она обнародовала в своих Instagram Stories.

Так, ранее Василенко прокомментировала в интервью свой переезд в Россию и заявила, что “лучше сдохнуть здесь, чем в Украине”. Она также заявила, что после переезда столкнулась с критикой “в плане патриотизма”.

Впоследствии Василенко попала в базу “Миротворца” из-за своих высказываний об Украине.

В ответ на это она записала видеокомментарий и заявила, что “не обязана любить свою страну только потому, что в ней родилась”.

“У меня два высказывания по этому поводу. Первое: п*здец. Второе: обращаюсь, наверное, к фанатичным патриотам, которые это сделали. Ребят, я не обязана любить свою страну только потому, что я в ней родилась, выросла, росла. Я могу быть благодарна, но обязательств у меня никаких нет, ни перед кем и ни перед чем. Просто, пожалуйста, запомните это”, – сообщила Василенко.

Кроме того, в ответ на комментарий одного из пользователей актриса снова повторила, что “не должна любить страну”, в которой родился.

“Я хорошо отношусь к своей стране, но я не фанатичный патриот. И я не должна любить страну, город, где родилась. Я благодарна, но не люблю”, – отметила Василенко.