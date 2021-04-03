Соответствующий комментарий она обнародовала в своих Instagram Stories.
Так, ранее Василенко прокомментировала в интервью свой переезд в Россию и заявила, что “лучше сдохнуть здесь, чем в Украине”. Она также заявила, что после переезда столкнулась с критикой “в плане патриотизма”.
Впоследствии Василенко попала в базу “Миротворца” из-за своих высказываний об Украине.
В ответ на это она записала видеокомментарий и заявила, что “не обязана любить свою страну только потому, что в ней родилась”.
“У меня два высказывания по этому поводу. Первое: п*здец. Второе: обращаюсь, наверное, к фанатичным патриотам, которые это сделали. Ребят, я не обязана любить свою страну только потому, что я в ней родилась, выросла, росла. Я могу быть благодарна, но обязательств у меня никаких нет, ни перед кем и ни перед чем. Просто, пожалуйста, запомните это”, – сообщила Василенко.
Кроме того, в ответ на комментарий одного из пользователей актриса снова повторила, что “не должна любить страну”, в которой родился.
“Я хорошо отношусь к своей стране, но я не фанатичный патриот. И я не должна любить страну, город, где родилась. Я благодарна, но не люблю”, – отметила Василенко.
- Ранее киевская блогерша с ником di.rubens, известная так же как Тася, или Таисия Маламан, сняла для ТикТок видеоролик на Аллее Небесной Сотни, в котором расхвалила страну–агрессора. В кадре собеседник предлагал девушке выбрать одну из двух стран, и та со смехом постоянно выбирала Россию, отдавая ей предпочтение перед Украиной. Детальнее об этом инциденте – в материале.