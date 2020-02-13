Апелляционный суд оставил под стражей без возможности внесения залога Игоря Павловского, фигуранта дела об убийстве активистки из Херсона Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.

Как сообщалось ранее, по данным следствия, экс-помощник народного депутата от фракции “Блок Петра Порошенко” Николая Паламарчука Игорь Павловский создал преступную организацию, которая занималась запугиванием людей, повреждением их имущества, устраивала массовые беспорядки. 21 января Печерский райсуд Киева взял Павловского под стражу.

Павловский пытался обжаловать такое решение суда, однако его жалоба не была удовлетворена.

“Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского районного суда города Киева, которым бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Указанное лицо подозревается в создании и управлении преступной организацией в г. Херсон”, — говорится в Офиса генпрокурора.

Также в ведомстве напомнили, что на рассмотрении Приморского районного суда Одессы находится обвинительный акт в отношении Павловского касательно признании его виновности в укрывательстве нападения на херсонскую чиновнику и активистку Екатерину Гандзюк.

Напомним, в декабре 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на Гандзюк. Впоследствии главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили подозрение. Его арестовали, но сразу же отпустили под залог. Мангер отрицает свою причастность к смерти Гандзюк.

Также подозрение было объявлено Игорю Павловскому – помощнику депутата от БПП Николая Паламарчука. В мае 2019 года суд отпустил его из СИЗО.