Если бы президент Владимир Зеленский согласовал отставку премьера Алексея Гончарука, то в Парламенте нашлись бы голоса в поддержку такого решения.

Об этом заявил в интервью изданию “Украинская правда” глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.

Так, в ответ на вопрос, правдива ли информация, что в прошлую пятницу в Верховной Раде хватало голосов за отставку Гончарука, Арахамия сообщил:

“Скажу так: если бы президент согласовал увольнение, а Гончарук бы подал заявление в Парламент – голоса в зале нашлись бы”.

При этом Арахамии не известно, рассматривалась ли в Офисе президента какая-либо альтернативная кандидатура на пост главы Правительства.

Нардеп выразил мнение, что нынешний Кабинет Министров проработал еще слишком мало, в связи с чем отставка не ко времени.

“Мне лично казалось, что надо делать все, чтобы этой ситуации избежать сейчас, потому что Кабмин слишком мало работал – они не так давно только 100 дней имели. Процессы начали только запускаться. Мы просто потеряли бы полгода, а то и год. А потом все равно не смогли бы выполнить те обещания, которые обещало Правительство. А людям все равно: это Гончарука Правительство обещало или уже новое обещало. Они скажут, что обещания не исполнены. Поэтому хочу сказать, что президент – молодец на самом деле, он проявил государственную позицию. Я лично это увидел”, – заявил Арахамия.

Он также заверил, что специального “штаба спасения Гончарука” не было. При этом сам Арахамия, а также спикер ВР Дмитрий Разумков общались с премьером в попытках “найти нормальный путь разрешения ситуации”.

По данным нардепа, по факту аудиозаписей, которые чуть не спровоцировали отставку премьера, – “пленок Гончарука” – собирались на совещание силовики.

“Знаю, что силовики собирались. Я считаю, что записи в высших кабинетах власти, где бенефициаром может быть любой, не только спецслужбы, а в том числе и частные компании или частные лица, – это вопрос национальной безопасности. С этим надо очень жестко разбираться”, – отметил Арахамия.