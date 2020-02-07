Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что "Батькивщина" в вопросе законопроекта о рынке земли – как "маленькое насекомое", которое "много жужжит".

Такое заявление он сделал в комментарии журналистам в кулуарах Парламента, сообщают #Буквы.

Журналисты спросили нардепа, поступали ли от фракций “Батькивщины” и “Оппозиционной платформы – За життя” предложения относительно условий, при которых они готовы отказаться от рассмотрения в зале своих поправок к законопроекту.

В ответ Арахамия заявил, что “Батькивщина” не имеет существенного влияния на процесс рассмотрения документа.

“Батькивщины” в этом процессе нет. Просто забывайте о них. Это маленькое какое-то насекомое, которое там летает и жужжит много. Ну нет “Батькивщины” – их там 10 или сколько, 15 депутатов – они никакого влияния на этот процесс не имеют. Кроме того, что могут в зале что-то на микрофон говорить. “ОПЗЖ” действительно оказывает серьезное сопротивление. Мы с ними не общаемся на эту тему. Я считаю, что когда они прислушаются к своим избирателям, то поймут, что эта стратегия не работает”, – отметил Арахамия.

Он также заявил, что несколько тысяч поправок к законопроекту по земле “просто сгенерированы”.

“А мы их вынуждены сейчас сидеть и просто как попугаи нажимать эти кнопки”, – подчеркнул нардеп.

По его мнению, другие фракции просто могли бы не настаивать на рассмотрении поправок, и процесс “пойдет быстрее”.

“Зачем настаивать, если заранее известно, что они не будут приняты? Это просто затягивание процесса”, – заявил Арахамия.