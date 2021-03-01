Об этом шла речь на его брифинге по итогам заседания фракции “Слуги народа” в понедельник, 1 марта, сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, группу депутатов обвинили в лоббировании интересов представителей табачной индустрии, поскольку они поддержали поправку к законопроекту №4278 авторства Давида Арахамии, которой предлагается снизить акциз на табачные изделия для нагрева на 30%. По подсчетам специалистов, бюджет недополучит около 3 млрд гривен в этом году, если поправку примут.

Арахамия, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что сегодня в Украине распространена проблема не только контрабанды, но и “серого импорта” табачных изделий из Беларуси, Молдовы и России.

“Есть так называемые “пиджаки”, граждане Украины, которые имеют право безлимитного перехода через границу. Они берут 2 блока “айкоса” (два блока упаковок табачных изделий для нагрева (ТИЭН) — ред.), которые они имеют право по закону провезти без растаможки, кладут в два кармана, и с улыбающимся видом переходят границу. Сколько раз за день они могут перейти границу? Столько сколько им захочется, чтобы в среднем заработать в среднем 300-500 долларов за день. Вот что получается. В конечном счете компания-производитель не страдает, поскольку все эти “айкосы” произведены Philip Morris в Беларуси, Молдове и России. Но государство недополучает акциз существенно”, — отметил Арахамия.

Глава фракции “СН” рассказал, что с компанией Philip Morris были проведены переговоры, по итогам которых была выработана договоренность — снижение акциза в обмен на гарантированные поступления в бюджет и сохранение цены для потребителей.

“Мы сели с Philip Morris, обсудили эту проблему. Мы им сказали: “Нам нужны гарантии поступления в бюджет”. Они нам дали гарантию на 11 млрд гривен за 2021-2022 год. Независимо от того, какое количество продадут, эти деньги заплатят в бюджет. Мы сказали: “Нехорошо, чтобы во время коронавируса ритейловая цена становилась 80 гривен”. И они взяли на себя вот это 200% повышение за свой счет, ритейловая цена остается такой же. Вот и вам весь лоббизм Арахамии на пальцах”, — заявил политик.

Также Арахамия отметил, что ему известно о том, что представители организаций, которые выступают против табачной индустрии, критикуют его за внесенную поправку. Сам он считает, что просто “случайно в чужой рынок попал со своей правкой”.