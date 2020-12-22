Об этом сообщил сегодня на итоговой годовой пресс-конференции глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия, информируют #Буквы.

Он уточнил, что назначение Витренко исполняющим обязанности министра энергетики было инициативой “Слуги народа”, которую политсила предложила Правительству.

“Это была наша инициатива, чтобы они сейчас назначили, чтобы не тратить конец декабря – январь. Но вы знаете, что недавно была принята норма, которая через 30 дней делает из любого и.о. министра фактически свадебного генерала, потому что он ничего не может делать. Поэтому нужно голосовать в зале или менять человека”, – заявил Арахамия.

Он подчеркнул, что альтернативы кандидатуре Витренко на должность министра энергетики нет.

“Я думаю, что мы будем идти голосовать, потому что сейчас нет никакой альтернативы, кроме господина Витренко, по Министерству энергетики… Ему нужно предоставить официальные полномочия министра, потому что там решения с большой ответственностью, и в статусе и.о. их невозможно принимать. Поэтому я надеюсь, что в конце января мы проголосуем за него как полноценного министра и вице-премьера. И дальше он будет непосредственно участвовать в решении кризиса в энергетической сфере”, – отметил Арахамия.

Нардеп также прокомментировал причины провала голосования по Витренко в зале ВР 17 декабря. По словам Арахамии, всему виной – несоблюдение “ритуала” встреч с разными фракциями.

“Очень быстрое было решение. Обычно есть парламентская традиция: когда назначается человек на высокую должность – министра, вице-премьера – он должен пройти ритуал встречи с каждой фракцией, рассказать о своих планах, видении о реформировании… Этого фактически не было. И много людей в зале говорили: “Что ж я вот так буду голосовать”. Мы сейчас это исправим. У нас фактически есть январь, чтобы проводить эти встречи, а потом уже выйти в зал и проголосовать”, – заявил Арахамия.

(На видео – с 32:10 и 47:25)