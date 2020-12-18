Во вторник президент Владимир Зеленский представил фракции 5 будущих министров, но до голосования пока дошли только трое, а должности получили вообще двое. Почему так случилось, разбирались Буквы.

На встрече во вторник президент Владимир Зеленский предложил своим депутатам усилить Кабмин новыми министрами. Кстати, совсем не теми, о которых ходили слухи. В частности, назначить Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики, Сергея Шкарлета наконец назначить министром образования (предыдущий раз депутаты его провалили), Романа Лещенко – министром аграрной политики.

Также были предложены кандидатуры Романа Опимаха – на министра экологии и Юлию Лапутину – на министра ветеранов (ее будут голосовать в пятницу).

Уже во вторник стало понятно, что замена действующего министра окружающей среды Романа Абрамовского не удастся.

На его защиту встал комитет, депутаты требовали объяснений, почему увольняют министра. Премьер-министр Денис Шмыгаль не смог этого объяснить. Следовательно, комитет в среду отказался поддерживать представление правительства, а затем и Верховная Рада.

Сохраненные миллионы в обмен на министра

Первым вопросом решалась судьба кандидата на министра АПК Лещенко. Власть Зеленского, которая в 2019 году бездумно ликвидировала аграрное министерство, где-то на стадии первого чтения законов о рынке земли поняла ошибку и сказала, что министерство таки нужно, но процесс восстановления затянула еще на полгода. Одной из причин было отсутствие подходящего кандидата. Смотрины устраивали многим. Среди основных претендентов был заместитель министра экономики Тарас Высоцкий, который до сих пор занимался отраслью, нардеп от “Довиры” Николай Кучер, депутат от “За майбутне” Иван Чайковский и даже представитель “Батькивщины” Вадим Ивченко.

Как известно, в прошлом году президент Зеленский заявил, что отказал Юлии Владимировне «в сладеньком». Но через год в обмен на голоса за бюджет кандидат от “Батькивщины” может быть назначен главой Государственной продовольственно-зерновой корпорации. Может, повезло бы и Ивченко, но он столько вылил обидного на “Слуг” при рассмотрении рынка земли, что его шансы стали мизерными.

В то же время Лещенко все это время пытался понравиться президенту – на публику выступал борцом со схемами на рынке земли и даже сдал НАБУ взяточника. Впрочем, последние несколько недель чаты “Слуг народа” заполнены жалобами депутатов, обвиняют главу Госгеокадастра в коррупции и пишут, что таких откатов еще никогда не было.

Еще со вторника “Слуги” подозревали, что голосов на Лещенко своих у них не хватит, и придется брать их у “Дверей” и “Майбаха” (так нежно называют группы “Довира” и “За майбутне”). Причем против министра могла бы сыграть брошенная им фраза, что он не понимает, зачем аграриям снижать НДС до 14%.

Именно принятие этого закона было залогом голосования аграриев, которые составляют большинство “Довиры” и присутствуют в “За майбутне”.

Утром в четверг законопроект №3656, предусматривающий снижение ставки НДС для аграриев с 20% до 14%, поддержали 255 нардепов.

“Теперь, как видите, у нас все голосования идут как по маслу”, – признался один из представителей “Слуг”.

НДС в 14% установили для следующей сельхозпродукции: крупный рогатый скот; свиньи; в части цельного молока; на пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена льна, семена рапса, семена подсолнечника, семена и плоды прочих масличных культур и сахарной свеклы.

Во внутренних чатах депутаты пересылали сообщения, что таким образом аграрное лобби сохранит себе миллионы, а их коллеги заработают на отдых в теплых краях. И что голоса под этот закон и за министра помогал собирать Офис президента.

Здесь план вполне сработал – за министра дали 242 голоса, из которых “слуг” было всего 193.

Энергетический коктейль от Ахметова

На заседании фракции во вторник самое лучшее впечатление на депутатов “Слуг” произвел Юрий Витренко.

“Он очень компетентно все говорил, в отличие от Шмыгаля, но посмотрим, хватит ли на него голосов”, – признался собеседник среди “Слуг”. Впрочем, кажется, именно то, что Витренко слишком выигрышно смотрелся на фоне премьера с ним и сыграло злую шутку.

Первым тревожным звоночком для Витренко стало то, что его кандидатуру не поддержал профильный комитет.

Из “Слуг”, которых в комитете большинство, за него проголосовали семеро: Герус, Жупанин, Мулик, Семинский, Нагорняк, Пивоваров, Костюх. Не поддержали четверо: Шипайло, Припутень, Горобец, Камельчук.

Собеседник среди “Слуг” намекнул, что недобор голосов произошел не без влияния соратников Рината Ахметова.

“Витренко принадлежит к тем людям, которые не будут молча слушать и выполнять. А Ахметову надо, чтобы там были лояльные люди, потому что без этой лояльности, в рыночных условиях его бизнес очень быстро станет убыточным – без вот этого отключения энергоблоков, доения “Энергоатома”, увеличения квот на “зеленку”. Если бы Витренко стал бы вице-премьером по энергетике, то все вопросы автоматом уже закрылись бы на нем, и Шмыгаль бы не имел на это влияния. И это было бы очень неудобно Ахметову “, – отметил собеседник Букв.

Впрочем, по мнению собеседника, на депутатов оказали влияние не только агенты Ахметова.

Например, не в восторге от кандидатуры был спикер Дмитрий Разумков (хотя проголосовал за).

“Здесь еще сыграло роль, что перед голосованием актуализировали информацию о его суде с Кабмином и компенсации за ” Нафтогаз” и тимошенковцы начали этим манипулировать в зале», – отметил депутат от «слуг».

Следует отметить, что перед выступлением Олега Семинского как заместителя главы профильного комитета (глава комитета Андрей Герус сейчас болеет) депутаты устроили скандал спикеру Дмитрию Разумкова и пытались убедить, что комитет не уполномочивал Семинского на выступление.

“Они рассчитывали, что так достигнут того, что будет выступать Алексей Кучеренко от “Батькивщины”, и дальше бы мы уже слушали о миллионных гонорарах на фоне обнищания”, – отметил собеседник Букв.

За Витренко, который все же имеет более высокий уровень подготовленности, чем Шкарлет или Лещенко, проголосовали только 211 депутатов.

Конечно же, не дала голоса так называемая “группа Павлюка”, которую постоянно обвиняют в продвижении интересов Ахметова. Но не только она.

“Если вы посмотрите на список, то увидите, что не голосовали депутаты, связанные с Богданом и Аваковым. Возможно, Богдану хотелось показать, что Ермак не может собрать голоса. Возможно, его попросил Коболев (глава “Нафтогаза”), дороги которого с Витренко разошлись», – рассказал еще один депутат.

Также следует отметить, что за Витренко проголосовали депутаты Коломойского внутри фракции «Слуг», но не дала голоса группа «За майбутне».

“Вы говорите, что Витренко выгоден Коломойскому, потому что он начал процесс по возврату денег Укрнафты. Но завершил этот процесс Коболев. Далее. Витренко был за то, чтобы провести конкурс на руководителя Укрнафты, а Коболев сохранил полномочия человеку Коломойского. Витренко не будет послушным на 99,9%. Может, именно это против него и сыграло”, – добавил депутат.

226 голосов «позора»

Сергей Шкарлет был единственным кандидатом в министры, в судьбе которого собеседники среди “Слуг” не сомневались еще во вторник, во время разговора с президентом.

Как известно, весной его кандидатуру парламент не поддержал, второй раз показав президенту на кадровых вопросах, они уже не “зеленый принтер” и депутаты хотят, чтобы с ними считались.

Шкарлет пошел в правительство работать и.о. Но согласно новому закону и.о. можно теперь быть не более 30 дней.

Шкарлет не может похвастаться большими успехами за время своего руководства. Кроме риторического вопроса, может ли министром образования быть плагиатор, ему уже можно ставить в вину необеспеченность школ во время эпидемии коронавируса даже на уровне масок, снятые 4 миллиарда из бюджета образования на 2021, отсутствие повышения зарплат учителям.

15 декабря против назначения Шкарлета выступили 7 образовательных организаций: ОО “Смарт образование”, “РОДИТЕЛИ SOS”, “Родительский контроль”, “Центр Инновационного образования” Про.Свит”,” Ре: Освита”, Благотворительный фонд “ГОФ “, ГС” Международный институт интегрального развития».

Впрочем, за Шкарлета были ректоры. “Кажется, они всех уже окучили своими обращениями”, – говорит собеседник среди “Слуг”. А еще – говорят, министр прислушивается к мнению папы президента.

Шкарлет получил минимальные 226 голосов под крики “ганьба” ЕС и Голоса.

Голосов подкинуло ОПЗЖ. Проголосовал даже Медведчук, а за Суркиса могли и прокнопкодавить, подозревают депутаты “Голоса”, потому что в зале его не было. Самое интересное, что еще вчера Нестор Шуфрич обвинял”Слуг” в том, что они в нарушение закона протолкнули своего главу запорожского облсовета. Но через сутки наступило перемирие.