Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующий проект постановления проголосовали только 186 нардепов (при 226 минимально необходимых).

Стоит отметить, что кандидатуру Витренко на должность министра также не поддержал профильный комитет.

“Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал мне, что, учитывая то, как я зарекомендовал себя на посту менеджера, он считает, что я могу осилить работу Кабинета Министров… Особенно учитывая, что в Правительстве нет сейчас первого вице-премьера (по энергетике, – ред.), а он должен быть, и уже длительное время нет постоянного министра энергетики, от чего страдает очень важная отрасль экономики Украины. Как человек с активной гражданской позицией в такой ситуации я не мог отказать”, – отметил Витренко, выступая с трибуны ВР.

В ходе вопросов к Витренко нардепы требовали от него показать электронную декларацию. Также ему припомнили премию в 170 млн гривен (за победу над “Газпромом” в Стокгольмском арбитраже).

“Можно взять 170 млн грн, дать одному человеку единоразово в руки и после этого стать первым вице-премьером Украины. У меня простой вопрос: я вернусь на свой округ – что мне сказать пенсионерке, которая получает 1900 гривен. Как мне ей смотреть в глаза? Я не знаю, как ей смотреть в глаза, господин Витренко. Как мне, как народному депутату, смотреть в глаза женщине, которая получает 1900 гривен, проработав 35 лет. Тогда как вы 100 тысяч минимальных пенсий отдаете в руки одному человеку. Что мне сказать медсестре, которая сегодня с риском для жизни спасает людей, получает 6 тысяч гривен? Что мне сказать солдату, который получает 12 тысяч гривен? Что мне сказать матери, получающей 1,5 тыс. грн в месяц по ухода за ребенком с инвалидностью?” – подчеркнул, выступая с трибуны ВР, нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко.

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