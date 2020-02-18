Во время сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов.

Об этом сообщили на странице 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев в Facebook.

Как сообщалось ранее, сегодня под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области с самого утра – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого).

В результате боевых действий были ранены четверо украинских военнослужащих 72-й ОМБр. Еще один боец — 22-летний Максим Хитайлов — погиб.

“Во время отражения нападения вооруженных формирований России на наблюдательный пункт вблизи Хутора Свободного, к сожалению, 72 бригада навсегда потеряла надежного друга, боевого собрата, преданного защитника Украины солдата Хитайлова Максима Евгеньевича”, — сообщили в бригаде.

Отмечается, что Максим Хитайлов жил и рос в селе Выришальное в Полтавской области. На военную службу он был принят по контракту менее года назад — в апреле 2019.