Министр внутренних дел Арсен Аваков попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля выделить дополнительные 126,3 млн грн из Фонда борьбы с коронавирусом COVID-19 на доплаты работникам структур МВД.

Об этом говорится в письме главы МВД к Шмыгалю, которое обнародовала экспертная организация StateWatch.

Аваков обратился к Шмыгалю в начале декабря 2020 года.

В письме сказано, что, согласно постановлению Кабинета Министров, для системы Министерства внутренних дел уже были выделены средства в сумме 4,6 млрд грн: из них 171,1 млн грн – для аппарата МВД, а 103,8 млн грн – для Государственной пограничной службы.

Аваков отметил, что по состоянию на конец ноября 2020 года уже были использованы почти все эти средства: 99,2% и 98% соответственно.

В письме отмечается, что средства в сумме 126,3 млн грн планируется направить:

• на доплаты в размере до 50% заработной платы медицинским и другим работникам, непосредственно занятым в оказании медицинской помощи больным COVID-19 в учреждениях здравоохранения МВД;

• на выплату доплаты в размере 50% денежного обеспечения военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, на период действия карантина.

Согласно расчетам МВД, указанные средства смогут получить 4480 работников учреждений здравоохранения МВД, оклад которых в среднем составляет 11,39 тыс. грн (следовательно, доплаты составят 5,69 тыс. грн).

Также средства получат работники ГПСУ, зарплата которых в среднем составляет 10,9 тыс. грн в месяц (доплаты составят 5,45 тыс. грн).

Стоит отметить, что ранее Арсен Аваков уже обращался к главе Правительства с просьбами выделить дополнительные средства из COVID-фонда.

В частности, в начале сентября Аваков просил предоставить дополнительные 1,979 млрд гривен на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19 во время карантина.

В конце мая 2020 года МВД также обращалось к Шмыгалю относительно предоставления около 2,6 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина (и получило эти средства).