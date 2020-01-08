Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило своим не военным самолетам полеты над Ираном, Ираком, а также акваториями Оманского и Персидского заливов.
Компания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.
“Мы приняли решение отменить все полеты в Иран на неопределенный срок. Сейчас МАУ выполняет все международные процедуры, которые связаны с подобными происшествиями. Специальным органом расследования создается комиссия – авиакомпания также примет участие в ее работе”, – рассказал Евгений Дихне, президент МАУ.
Российское информагентство “ТАСС” сообщило, что “Росавиация” направила в российские авиакомпании рекомендацию не использовать воздушное пространство Ирана и Ирака, а также не летать над Персидским и Оманским заливами.
Также полеты запретила французская авиакомпания Air France и немецкая Lufthansa.
“В качестве меры предосторожности и после объявления о нанесении воздушных ударов Air France решила приостановить до дальнейшего уведомления любые пролеты воздушного пространства Ирана и Ирака. Планы полетов корректируются в режиме реального времени в соответствии с решениями французских и региональных властей во всем мире, чтобы обеспечить самый высокий уровень безопасности полетов”, – сказали в авиакомпании Air France.
Компания Lufthansa осуществляла ежедневные рейсы из Тегерана (Иран).
После ракетных ударов Ирана по базам США в Ираке, полеты гражданских самолетов в регионе запретили авиакомпании ОАЭ: Emirates Airline и Flydubai.
Также известно о том, что Иорданская авиакомпания Royal Jordan отменила рейсы из Аммана в Багдад.
Бахрейнская авиакомпания Gulf Air отменила все рейсы в столицу Ирака Багдад и город Наджаф.
Египетская авиакомпания EgyptAir по соображениям безопасности приостановила полеты в столицу Ирака Багдад с 8 по 10 января.
Авиакомпания Malaysia Airlines объявила об изменении маршрутов полетов в воздушном пространстве Ирана.
“В связи с последними событиями, в которые вовлечен Иран, компания отказывается от полетов в воздушном пространстве этого государства”, – говорится в сообщении.
Обновлено 13:10
Нидерландская авиакомпания KLM решила приостановить все полеты над территорией Ирана и Ирака.
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 177 человек. Выживших нет.
- Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
- Крушение самолета Boeing-737 украинской авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране могло произойти по техническим причинам.