В результате ракетных обстрелов американских военных баз, а также по причине крушения самолета Boeing, авиакомпании десяти стран не рекомендуют гражданским самолетам использовать воздушное пространство над Ираном, Ираком, а также территорией над Оманским и Персидским заливами.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило своим не военным самолетам полеты над Ираном, Ираком, а также акваториями Оманского и Персидского заливов.

Компания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.

“Мы приняли решение отменить все полеты в Иран на неопределенный срок. Сейчас МАУ выполняет все международные процедуры, которые связаны с подобными происшествиями. Специальным органом расследования создается комиссия – авиакомпания также примет участие в ее работе”, – рассказал Евгений Дихне, президент МАУ.

Российское информагентство “ТАСС” сообщило, что “Росавиация” направила в российские авиакомпании рекомендацию не использовать воздушное пространство Ирана и Ирака, а также не летать над Персидским и Оманским заливами.

Также полеты запретила французская авиакомпания Air France и немецкая Lufthansa.

“В качестве меры предосторожности и после объявления о нанесении воздушных ударов Air France решила приостановить до дальнейшего уведомления любые пролеты воздушного пространства Ирана и Ирака. Планы полетов корректируются в режиме реального времени в соответствии с решениями французских и региональных властей во всем мире, чтобы обеспечить самый высокий уровень безопасности полетов”, – сказали в авиакомпании Air France.

Компания Lufthansa осуществляла ежедневные рейсы из Тегерана (Иран).

После ракетных ударов Ирана по базам США в Ираке, полеты гражданских самолетов в регионе запретили авиакомпании ОАЭ: Emirates Airline и Flydubai.

Также известно о том, что Иорданская авиакомпания Royal Jordan отменила рейсы из Аммана в Багдад.

Бахрейнская авиакомпания Gulf Air отменила все рейсы в столицу Ирака Багдад и город Наджаф.

Египетская авиакомпания EgyptAir по соображениям безопасности приостановила полеты в столицу Ирака Багдад с 8 по 10 января.

Авиакомпания Malaysia Airlines объявила об изменении маршрутов полетов в воздушном пространстве Ирана.

“В связи с последними событиями, в которые вовлечен Иран, компания отказывается от полетов в воздушном пространстве этого государства”, – говорится в сообщении.

Обновлено 13:10

Нидерландская авиакомпания KLM решила приостановить все полеты над территорией Ирана и Ирака.