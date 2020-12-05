Об этом сообщает The Associated Press.
Официальное одобрение госсекретарем Алексом Падилой победы Байдена в штате увеличило результат Байдена до 279 голосов выборщиков. Для победы было достаточно 270 голосов.
Хотя уже несколько недель очевидно, что Байден выиграл президентские выборы с результатом более 270 голосов выборщиков, утверждение результатов в Калифорнии фактически открывает двери Белого дома для нового президента. Об этом рассказал Эдвард Б. Фоули, профессор права в Университете штата Огайо.
“Это юридическая веха и первый шаг к закреплению статуса президента за Байденом. Все, что было до этого, базировалось на том, что мы называем проекциями”, – сказал Фоли.
В следующую пятницу выборщики встретятся с коллегами в каждом штате, чтобы официально проголосовать за следующего президента. В большинстве штатов существуют законы, которые привязывают выборщиков к победителю всенародного голосования в их штате. Нет никаких предположений того, кто из выборщиков будет голосовать против Байдена, даже если он выиграл в их штате.
Результаты голосования Коллегии выборщиков должны быть получены и утверждены Конгрессом 6 января. Хотя законодатели могут возразить против принятия голосов, это все равно не помешает Байдену стать президентом.
Между тем Трамп пытается оттянуть поражение. Так, в штате Пенсильвания 75 депутатов-республиканцев подписали заявление, в котором призывают Конгресс заблокировать голоса выборщиков штата по Байдена. Но американский сенатор от Республиканской партии Пат Туми вскоре после этого заявил, что не будет возражать против голосов выборщиков в Пенсильвании, подчеркивая невозможность изменить результаты выборов через Конгресс.
“С практической точки зрения мы знаем, что инаугурация Джо Байдена состоится 20 января”, – сказал Фоли.
Это было понятно еще тогда, когда подсчет почтовых бюллетеней постепенно подтверждал победу Байдена в достаточном количестве штатов, чтобы одержать победу в Коллегии выборщиков. Еще более очевидной ситуация стала в конце ноября, когда каждый штат, в котором победил Байден признал его победителем своих выборов и назначил своих выборщиков. Трамп безрезультатно пытался помешать этим штатам признать Байдена победителем и назначить выборщиков.
Однако Трамп не прикладывал усилий в глубоко демократической Калифорнии, самом населенном штате в стране с наибольшим количеством голосов выборщиков. Еще три штата, в которых выиграл Байден – Колорадо, Гавайи и Нью-Джерси – еще не подтвердили свои результаты. После этого Байден получит 306 голосов выборщиков против 232 голосов Трампа.
Трамп и его союзники инициировали не менее 50 судебных дел. Через суд команда президента пытается отменить результаты в Байдена в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Более 30 исков было отклонено.
Также Трамп думал, что республиканские органы штатов могут назначить выборщиков, которые ему чем-то обязаны. Однако на эту авантюру никто не решится. Похоже, Трампу остается только одно – достойно принять поражение.
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