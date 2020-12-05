В пятницу, 4 декабря, Калифорния утвердила результаты президентских выборов и назначила 55 выборщиков, которые пообещали голосовать за демократа Джо Байдена, официально передав ему большинство голосов. Это позволит Байдену победить Трампа.

Об этом сообщает The Associated Press.

Официальное одобрение госсекретарем Алексом Падилой победы Байдена в штате увеличило результат Байдена до 279 голосов выборщиков. Для победы было достаточно 270 голосов.

Хотя уже несколько недель очевидно, что Байден выиграл президентские выборы с результатом более 270 голосов выборщиков, утверждение результатов в Калифорнии фактически открывает двери Белого дома для нового президента. Об этом рассказал Эдвард Б. Фоули, профессор права в Университете штата Огайо.

“Это юридическая веха и первый шаг к закреплению статуса президента за Байденом. Все, что было до этого, базировалось на том, что мы называем проекциями”, – сказал Фоли.

В следующую пятницу выборщики встретятся с коллегами в каждом штате, чтобы официально проголосовать за следующего президента. В большинстве штатов существуют законы, которые привязывают выборщиков к победителю всенародного голосования в их штате. Нет никаких предположений того, кто из выборщиков будет голосовать против Байдена, даже если он выиграл в их штате.

Результаты голосования Коллегии выборщиков должны быть получены и утверждены Конгрессом 6 января. Хотя законодатели могут возразить против принятия голосов, это все равно не помешает Байдену стать президентом.

Между тем Трамп пытается оттянуть поражение. Так, в штате Пенсильвания 75 депутатов-республиканцев подписали заявление, в котором призывают Конгресс заблокировать голоса выборщиков штата по Байдена. Но американский сенатор от Республиканской партии Пат Туми вскоре после этого заявил, что не будет возражать против голосов выборщиков в Пенсильвании, подчеркивая невозможность изменить результаты выборов через Конгресс.

“С практической точки зрения мы знаем, что инаугурация Джо Байдена состоится 20 января”, – сказал Фоли.

Это было понятно еще тогда, когда подсчет почтовых бюллетеней постепенно подтверждал победу Байдена в достаточном количестве штатов, чтобы одержать победу в Коллегии выборщиков. Еще более очевидной ситуация стала в конце ноября, когда каждый штат, в котором победил Байден признал его победителем своих выборов и назначил своих выборщиков. Трамп безрезультатно пытался помешать этим штатам признать Байдена победителем и назначить выборщиков.

Однако Трамп не прикладывал усилий в глубоко демократической Калифорнии, самом населенном штате в стране с наибольшим количеством голосов выборщиков. Еще три штата, в которых выиграл Байден – Колорадо, Гавайи и Нью-Джерси – еще не подтвердили свои результаты. После этого Байден получит 306 голосов выборщиков против 232 голосов Трампа.

Трамп и его союзники инициировали не менее 50 судебных дел. Через суд команда президента пытается отменить результаты в Байдена в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Более 30 исков было отклонено.

Также Трамп думал, что республиканские органы штатов могут назначить выборщиков, которые ему чем-то обязаны. Однако на эту авантюру никто не решится. Похоже, Трампу остается только одно – достойно принять поражение.