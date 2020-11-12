Об этом сообщает CNN.
Клейн – один из самых доверенных советников кампании Байдена, долгое время он считался наиболее вероятным кандидатом на эту должность.
Ранее он руководил аппаратом вице-президента Эла Гора при администрации Билла Клинтона и Джо Байдена во время его пребывания на посту вице-президента президента Барака Обамы.
“Глубокий и разнообразный опыт Рона Клейна и его способность работать с людьми любого политического спектра – это именно то, что мне нужно от главы администрации Белого дома, когда мы противостоим этому моменту кризиса и снова объединим нашу страну”, – написал Байден в Facebook.
Сам Клейн поблагодарил всех за поддержку и за доверие, оказанное командой Байдена.
“Я польщен доверием избранного президента и сделаю все возможное, чтобы возглавить талантливую и разнообразную команду Байдена-Харрис”, – написал он в Twitter.
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