Избранный президент Соединенных штатов Америки Джо Байден назначил главой администрации Белого дома Рона Клейна, который возглавлял администрацию Байдена во времена его вице-президентства при Бараке Обаме.

Об этом сообщает CNN.

Клейн – один из самых доверенных советников кампании Байдена, долгое время он считался наиболее вероятным кандидатом на эту должность.

Ранее он руководил аппаратом вице-президента Эла Гора при администрации Билла Клинтона и Джо Байдена во время его пребывания на посту вице-президента президента Барака Обамы.

“Глубокий и разнообразный опыт Рона Клейна и его способность работать с людьми любого политического спектра – это именно то, что мне нужно от главы администрации Белого дома, когда мы противостоим этому моменту кризиса и снова объединим нашу страну”, – написал Байден в Facebook.

Сам Клейн поблагодарил всех за поддержку и за доверие, оказанное командой Байдена.

“Я польщен доверием избранного президента и сделаю все возможное, чтобы возглавить талантливую и разнообразную команду Байдена-Харрис”, – написал он в Twitter.