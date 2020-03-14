Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не понимает, что подписанный в Минске документ о создании "консультативного совета" с представителями ОРДЛО фактически предоставляет субъектность боевикам.

Об это рассказал в интервью #Буквам дипломат и бывший участник Минской контактной группы Роман Бессмертный.

Так, согласно этому документу, новосозданным органом фактически зафиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия будет выступать в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

По словам Бессмертного, Ермак “совершил роковую ошибку”, подписав данный документ.

“Я услышал слова Ермака на брифинге – он же не понимает, что он сделал, что они предоставили субъектность боевикам ОРДЛО. Но, чтобы он не говорил журналистам на брифинге, Russia today – это завтра по миру раструбят так, что он никогда уже из этого не отмоется”, – подчеркнул Бессмертный.

Он отметил, что глава государства Владимир Зеленский должен был бы понимать важность информационной борьбы, но вместо этого украинская власть “повелась” на попытки России зафиксировать статус ОРДЛО как субъекта переговоров.

“Мне казалось, что Зеленский, как человек, который благодаря информационной составляющей стал президентом, должен понимать, насколько важна информационная борьба – что ни организационный, ни технический фактор не доминируют, а именно информационный. А тут такой ляп, мне просто хочется придумать для вас заголовок: “Подписание капитуляции в условиях пандемии”, – заявил Бессмертный.