Без соблюдения карантинных ограничений уже через месяц в Украине могут быть на 100% заполнены COVID-койки в больницах.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“Мы фиксируем тысячи заболевших ежедневно. Мы фиксируем рост этого количества каждый день. Если сравнить, что было четыре месяца тому назад, у нас количество заболевших было в 11-12 раз меньше, чем сегодня. Такая же ситуация была и в наших больницах”, – заявил он.

В связи с этим Степанов призвал придерживаться карантинных правил.

“Если мы не будем соблюдать правила, то уже через месяц можем получить стопроцентное заполнение наших коек. И тогда больницам некуда будет принимать больных. И в таком случае им (больным, – ред.) не будет оказана помощь в условиях стационара. Людям, которым нужен кислород, людям, нуждающимся в аппаратах искусственной вентиляции легких, высококвалифицированном оказании медпомощи”, – подчеркнул Степанов

Он вновь отметил, что лучшим вариантом борьбы с эпидемией для Министерства охраны здоровья Украины и врачей является жесткий карантин, который был весной. В то же время, по словам министра, такой карантин нужно внедрять “на минимум 3-4 недели”, и это может разрушить экономику Украины.

“Именно поэтому мы вынуждены находить баланс, который бы меньше ударил по прежде всего малому и среднему бизнесу. И поэтому вводим карантин выходного дня… Для нас необходимо разорвать цепь передачи болезни. Каким образом она разрывается? Единственным – это уменьшение контактов между людьми, уменьшение общения”, – сообщил Степанов.

Он подчеркнул, что зима будет очень тяжелой для Украины из-за коронавируса, и главной задачей остается минимизация количества человеческих жертв.

“У нас не будет легкой зимы. Нам будет очень тяжело. Сейчас наша главная задача – пройти эту зиму с этой эпидемией, страшной пандемией с наименьшими потерями. Под словом “потеря” я подразумеваю человеческую жизнь”, – сказал Степанов.

(На видео – с 5:00)