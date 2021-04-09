Более трети украинцев считают высокой угрозу полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 6-7 апреля 2021 года.

Социологи просили участников исследования оценить вероятность наземного полномасштабного военного вторжения со стороны России.

В результате 36% опрошенных (более трети) оценили вероятность вторжения РФ в Украину как высокую.

Еще 31% респондентов оценили угрозу как среднюю, а 15% – как низкую.

В то же время 12% опрошенных выразили мнение, что “угрозы нет”.

Относительно больше тех, кто считает угрозу высокой, – среди жителей Запада и Центра Украины.

“По сравнению с декабрем 2018 года (когда произошел захват Россией украинских моряков), количество тех, кто считает, что угроза является высокой, выросло почти в полтора раза”, – подчеркнули социологи.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.