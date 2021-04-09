Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 6-7 апреля 2021 года.
Социологи просили участников исследования оценить вероятность наземного полномасштабного военного вторжения со стороны России.
В результате 36% опрошенных (более трети) оценили вероятность вторжения РФ в Украину как высокую.
Еще 31% респондентов оценили угрозу как среднюю, а 15% – как низкую.
В то же время 12% опрошенных выразили мнение, что “угрозы нет”.
Относительно больше тех, кто считает угрозу высокой, – среди жителей Запада и Центра Украины.
“По сравнению с декабрем 2018 года (когда произошел захват Россией украинских моряков), количество тех, кто считает, что угроза является высокой, выросло почти в полтора раза”, – подчеркнули социологи.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
- 1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины. Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).
- Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) привело в максимальную боеготовность армию в связи со стягиванием вооружения России к границе Украины и эскалации конфликта на Донбассе.
- В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.
- 7 апреля во время экстренной внеочередной встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе была подтверждена готовность сторон соблюдать режим прекращения огня. Но совместном заявлении договориться не удалось. В итоге обстрелы на Донбассе продолжились.