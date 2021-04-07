Во время экстренной внеочередной встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе была подтверждена готовность сторон соблюдать режим прекращения огня. Впрочем, о совместном заявлении по этому договориться не получилось.

Об этом проинформировали в пресс-службе делегации Украины в ТКГ.

Как сообщалось ранее, из-за обострения на Донбассе 6 апреля украинская делегация в Трехсторонний контактной группе инициировала экстренное внеочередное заседание. Оно состоялось в среду.

В делегации отметили, что единственным рабочим вопросом было возвращение к строгому соблюдению договоренностей о прекращении огня, достигнутых 22 июля 2020 года.

По итогам заседания стороны подтвердили:

готовность и необходимость соблюдения режима прекращения огня и выполнения договоренностей от 22 июля 2020 года;

что не осталось никаких дополнительных условий для этого.

Впрочем, российская сторона отказалась от принятия совместного заявления об этом.

“Совместного заявления по факту, которую предложил координатор Подгруппы по безопасности, Глава СММ ОБСЕ посол Х. Чевик, и в пользу принятия которого высказалась украинская сторона, не приняли. Российская сторона потребовала внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления, которые, по нашему мнению, имели замысел показать ее в более выгодном для нее свете”, — проинформировала украинская сторона в ТКГ.

Следующее, очередное общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 на линии соприкосновения в Донбассе должны соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности. За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество прицельных обстрелов со стороны оккупантов, и, соответственно, погибших и раненых защитников Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что после введения санкций против Виктора Медведчука и телеканалов, которые с ним связывают, наблюдается обострение на Донбассе.