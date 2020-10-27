Об этом Павел Фукс сообщил в своем Telegram.
“По 100 000 грн перечислены каждой из 19 семей погибших курсантов и каждой из 7 семей членов экипажа. Также 100 тыс. грн переданы матери Вячеслава Золочевского, который сейчас проходит непростую реабилитацию”, – отметил бизнесмен.
Он еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших, и пожелал скорейшего и полного восстановления Вячеславу Золочевскому.
Мать Золочевского поблагодарила Фукса, который сдержал свое слово и выделил средства на реабилитацию ее сына.
Напомним, что самолет разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба.
Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.
- Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета АН-26 у в Харьковской области.
- Президент Владимир Зеленский подписал указ № 410/2020 об объявлении в Украине дня траура 26 сентября.
- Семьи погибших в катастрофе Ан-26 получат по 1,5 млн грн компенсации. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.
- Следственная группа назначила уже более 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области. В состав группы входят более 50 следователей. Между тем одна из камер наблюдения, установленная на высотном здании в Чугуеве, сняла момент падения самолета с курсантами.