Бизнесмен Павел Фукс перечислил 2,7 млн грн семьям офицеров и курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, погибших и матери выжившего курсанта в авиакатастрофе вблизи Чугуева Харьковской области.

Об этом Павел Фукс сообщил в своем Telegram.

“По 100 000 грн перечислены каждой из 19 семей погибших курсантов и каждой из 7 семей членов экипажа. Также 100 тыс. грн переданы матери Вячеслава Золочевского, который сейчас проходит непростую реабилитацию”, – отметил бизнесмен.

Он еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших, и пожелал скорейшего и полного восстановления Вячеславу Золочевскому.

Мать Золочевского поблагодарила Фукса, который сдержал свое слово и выделил средства на реабилитацию ее сына.

Напомним, что самолет разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба.

Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.