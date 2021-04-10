Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует на следующей неделе посетить Брюссель и обсудить с официальными лицами НАТО передвижения войск Российской Федерации в районе границы с Украиной.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Также на следующей неделе в Брюсселе будет министр обороны США Ллойд Остин, он проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Помимо переговоров в НАТО Блинкен встретится с европейскими официальными лицами.

По данным источников, заседания будут проходить большую часть недели.

Ожидается, что ситуация в Украине будет в повестке дня, но не будет главной. Источник добавил, что переговоры будут охватывать несколько проблем, с которыми сталкивается Организация Североатлантического договора.

Ситуация на границе

1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.

Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.

Международная группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) установила, что Россия развернула большой полевой военный лагерь близ границы с Украиной.