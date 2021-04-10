Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
Также на следующей неделе в Брюсселе будет министр обороны США Ллойд Остин, он проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Помимо переговоров в НАТО Блинкен встретится с европейскими официальными лицами.
По данным источников, заседания будут проходить большую часть недели.
Ожидается, что ситуация в Украине будет в повестке дня, но не будет главной. Источник добавил, что переговоры будут охватывать несколько проблем, с которыми сталкивается Организация Североатлантического договора.
Ситуация на границе
1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.
Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.
При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.
Международная группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) установила, что Россия развернула большой полевой военный лагерь близ границы с Украиной.
- Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) привело в максимальную боеготовность армию в связи со стягиванием вооружения России к границе Украины и эскалации конфликта на Донбассе.
- В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму