Об этом сообщают #Буквы.
По данным расследователей, военный лагерь страны-агрессора расположен в Воронежской области примерно в 150-250 км от границы.
Расследователи подробно отследили и проанализировали фото и видео, которые публиковали местные жители в сети. Таким образом удалось установить, что войска РФ расположились на севере полигона Погоново, который расположен в 250 км от границы с Луганской и Харьковской областями.
“Значительная часть техники относится к Центральному военному округу. То есть, к Воронежу она преодолела сотни и тысячи километров. Анализируя переброску частей ЦВО по железной дороге к границе, мы установили, что они разгружаются на станциях Масловка и Тресвятская в районе Воронежа”, – сообщили расследователи.
В рамках расследования удалось зафиксировать стягивание тяжелого вооружения. В частности, к украинской границе перебросили боевые машины пехоты и тяжелую огнеметную систему ТОС.
Местные жители рассказали, что военный лагерь расположился в поле рядом с жилыми домами. Они валили лес для расширения территории лагеря и выставили вооруженных охранников.
Вероятно, лагерь военных РФ находится и в районе города Острогожск Воронежской области. Это 150 км от украинской границы.
Авторы расследования констатировали, что уровень вооружения и личный состав скорее свидетельствуют о подготовке к наступательным действиям, чем к оборонительным.
В то же время расследователи Bellingcat и New York Times опубликовали спутниковые снимки лагеря на полигоне Погоново, на которых видно сотни единиц бронетехники. По их данным, лагерь появился в конце марта – начале апреля.
Напомним, что 1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.
Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.
При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.
- В пятницу, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо воинов погибли, еще двое были ранены.
- 30 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
- 31 марта стало известно, что представители России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отказались восстанавливать режим тишины на Донбассе с 1 апреля.
- Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) привело в максимальную боеготовность армию в связи со стягиванием вооружения России к границе Украины и эскалации конфликта на Донбассе.
- В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.
- 6 апреля отдельных областях на юге Украины были объявлены сборы подразделений территориальной обороны.