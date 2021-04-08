Об этом сообщают #Буквы.

По данным расследователей, военный лагерь страны-агрессора расположен в Воронежской области примерно в 150-250 км от границы.

Расследователи подробно отследили и проанализировали фото и видео, которые публиковали местные жители в сети. Таким образом удалось установить, что войска РФ расположились на севере полигона Погоново, который расположен в 250 км от границы с Луганской и Харьковской областями.

“Значительная часть техники относится к Центральному военному округу. То есть, к Воронежу она преодолела сотни и тысячи километров. Анализируя переброску частей ЦВО по железной дороге к границе, мы установили, что они разгружаются на станциях Масловка и Тресвятская в районе Воронежа”, – сообщили расследователи.

В рамках расследования удалось зафиксировать стягивание тяжелого вооружения. В частности, к украинской границе перебросили боевые машины пехоты и тяжелую огнеметную систему ТОС.

Местные жители рассказали, что военный лагерь расположился в поле рядом с жилыми домами. Они валили лес для расширения территории лагеря и выставили вооруженных охранников.

Вероятно, лагерь военных РФ находится и в районе города Острогожск Воронежской области. Это 150 км от украинской границы.

Авторы расследования констатировали, что уровень вооружения и личный состав скорее свидетельствуют о подготовке к наступательным действиям, чем к оборонительным.

В то же время расследователи Bellingcat и New York Times опубликовали спутниковые снимки лагеря на полигоне Погоново, на которых видно сотни единиц бронетехники. По их данным, лагерь появился в конце марта – начале апреля.

Напомним, что 1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.

Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.