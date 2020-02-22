За прошедшие сутки, 21 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов боевики ранили украинского военного.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно у Красногоровки, Павлополь, Лебединского, Новотроицкого, Песок, Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил шесть обстрелов по украинским позициям, а именно – рядом с Орехово, неподалеку Луганского, у Майского, Новотошковское, Новолуганское.

“Вчера, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – сказано в сообщении.

С начала этого периода, 22 февраля, российские оккупационные войска два раза обстреляли украинские позиции, а именно рядом с Марьинкой и Новомихайловкой.

За текущие сутки потерь нет.