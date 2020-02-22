Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно у Красногоровки, Павлополь, Лебединского, Новотроицкого, Песок, Марьинки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил шесть обстрелов по украинским позициям, а именно – рядом с Орехово, неподалеку Луганского, у Майского, Новотошковское, Новолуганское.
“Вчера, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – сказано в сообщении.
С начала этого периода, 22 февраля, российские оккупационные войска два раза обстреляли украинские позиции, а именно рядом с Марьинкой и Новомихайловкой.
За текущие сутки потерь нет.
- Накануне под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области с самого утра – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). В результате боевых действий погиб украинский воин, трое были ранены и двое контужены.
- В Генштабе ВСУ заверили, что все украинские позиции после сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе находятся под контролем войск Украины.
- Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство из-за атаки оккупантов на Донбассе.