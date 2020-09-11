Об этом он сообщил в своем Telegram-канале и опубликовал повестку.
“Только вернулся в Киев и моментально (могут же, когда хотят), получил повестку на допрос в ГБР. Буду очень рад пообщаться с ними, а до этого приглашаю журналистов встретиться у ГБР в 10. Поговорим.”, — написал Богдан.
Допрос назначен на 11:00 14 сентября.
Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований вызвало Андрея Богдана на допрос после интервью, в котором он заявил о наличии договоренностей с российскими чиновниками в вопросе статуса Крыма, авиасообщении с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей.
- Напомним, 9 сентября Богдан дал интервью журналисту, основателю издания “Гордон” Дмитрию Гордону. Разговор длился 4,5 часа. За это время собеседники обсудили широкий круг вопросов, связанных с деятельностью команды Зеленского, выборами, спецоперацией по вагнеровцам, отношений Богдана и его преемника Андрея Ермака и тому подобное.
- В частности, Богдан рассказал, что спецоперация по вагнеровцам длилась год и была сорвана человеком из близкого окружения Владимира Зеленского.
- И о том, что Зеленский “переводит в шутки плохие истории” о коррупции в его окружении.
- Богдан рассказал и о деталях своего увольнения с должности председателя Офиса Зеленского.