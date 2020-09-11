Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, который на днях дал скандальное интервью Дмитрию Гордону, сообщил, что получил повестку на допрос от Государственного бюро расследований.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале и опубликовал повестку.

“Только вернулся в Киев и моментально (могут же, когда хотят), получил повестку на допрос в ГБР. Буду очень рад пообщаться с ними, а до этого приглашаю журналистов встретиться у ГБР в 10. Поговорим.”, — написал Богдан.

Допрос назначен на 11:00 14 сентября.

Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований вызвало Андрея Богдана на допрос после интервью, в котором он заявил о наличии договоренностей с российскими чиновниками в вопросе статуса Крыма, авиасообщении с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей.