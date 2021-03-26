В пятницу, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо воинов погибли.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В частности, боевики осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов недалеко от населенного пункта Шумы Донецкой области.

Отмечается, что в результате обстрела, четверо украинских военнослужащих погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.

“На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли ответный огонь”, – отметили в штабе ООС.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В то же время Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе заявила, что собирается на экстренное внутреннюю совещание для обсуждения этого обстрела.

“Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военных, погибших за Украину. Конкретные решения и официальная позиция ориентировочно за два часа”, – говорится в заявлении.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.

За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество обстрелов со стороны оккупантов. Например, 12 марта было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, в результате чего один украинский защитник погиб, еще один получил боевое травмирование.