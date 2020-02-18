Лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия усомнился в том, какая из сторон утром 18 февраля начала наступление возле Золотого на Донбассе.

Об этом шла речь в его комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Как сообщалось ранее, сегодня под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). Во время сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов.

Журналисты попросили лидера фракции “Слуги народа” Давида Арахамию отреагировать на реплики народных депутатов от “Европейской Солидарности” о том, что сегодняшний инцидент — последствия уступок со стороны украинской власти.

“Если они так хорошо разбираются в военных действиях и тактике, то, возможно, нужно пойти служить в армию”, — прокомментировал Арахамия.

Кроме того, Арахамия заявил, что на данный момент “нет достоверной информации” о том, какая из сторон начала наступление.

“Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования брали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не надо манипулировать”, — добавил он.

Эта реплика вызвала возмущение у журналистов. У политика уточнили, есть ли у него предположения, что огонь мог быть открыт украинскими военными, а не боевиками.

“Конечно, понятно, с какой оно стороны. Мы имеет в виду… Какие у нас какие у нас потери, каким образом это все началось, какие были наши действия, какие были их действия и другое. То есть нельзя давать таких оценок, которые вы мне транслируете”, — ответил Арахамия.

Также глава президентской фракции отказался давать оценку действиям российской стороны и делать прогнозы касательно следующих шагов государства-агрессора.

“Я никак не расцениваю. Надо в комплексе смотреть. Сейчас и геополитическая ситуация… Нужно тоже учитывать… Я просто не хочу сейчас давать оценки, имея фрагментарную информацию”, — сказал он.