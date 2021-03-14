Сегодня, 14 марта, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТУ "Север", в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Южное, один военнослужащий ВС Украины получил пулевое ранение.

Об этом сообщает пресс-центр ОТУ “Север”.

Подчеркивается, что защитнику оперативно оказана первая медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение.

“Состояние здоровья украинского защитника- удовлетворительное”, – говорится в сообщении.

“На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины. Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей”, – добавили в ОТУ “Север”.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.

За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество обстрелов со стороны оккупантов. В частности, 6 марта было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

5 марта было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, в результате чего один украинский защитник получил ранения. Оккупанты трижды проигнорировали запросы Украины о введении “тишины”.

1 марта в районе Водяного на Донбассе пострадали девять украинских военных: их автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве.