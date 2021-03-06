Оккупанты на Донбассе семь раз нарушали «режим тишины»: ранен военный

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.
Так, вблизи населенного пункта Пески, вооруженные формирования Российской Федерации открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Захватчики осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов рядом с населенным пунктом Широкино.
Неподалеку Водяного оккупанты вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в направлении Авдеевки – из стрелкового оружия. Огнем из станкового противотанкового гранатомета противник обстреливал наши позиции вблизи Талаковки.
В пригороде населенного пункта Марьинка, российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел наших позиций из снайперского оружия.
Отмечается, что в результате этого, один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого – тяжелое.
Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. С целью немедленного прекращения огня СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима “Тишина”. Однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности.
С начала текущих суток, 6 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Как известно, с 00:01 27 июля 2020 на линии соприкосновения в Донбассе должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.
За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество обстрелов со стороны боевиков. В частности, 3 марта вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня. Одного украинского военного ранили.
1 марта в районе Водного на Донбассе пострадали девять украинских военных: их автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
- 19 февраля СНБО принял тайное решение в связи с обострением в зоне ООС.