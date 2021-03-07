Об этом сообщает штаб ООС.
“Вблизи Водяного, что на Приазовье, и населенного пункта Опытное вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.
Кроме того, неподалеку населенных пунктов Пески, Марьинка и Павлополь оккупанты применили против наших воинов гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
На обстрелы противника украинские военные открывали огонь. Обо всех фактах нарушений со стороны боевиков Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Как известно, с 00:01 27 июля 2020 на линии соприкосновения в Донбассе должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.
За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество обстрелов со стороны боевиков. В частности, 3 марта вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня. Одного украинского военного ранили.
1 марта в районе Водного на Донбассе пострадали девять украинских военных: их автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
- 19 февраля СНБО принял тайное решение в связи с обострением в зоне ООС.
- За сутки 5 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, в результате чего один украинский защитник получил ранения.