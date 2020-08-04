Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил
За прошедшие сутки зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил возле Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки. Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался вблизи Майорска.
На провокационные обстрелы украинские военные в ответ огонь не открывали.
В штабе сообщили, что девятые сутки подряд, с начала вступления в силу режима прекращения огня, боевых потерь и раненых из состава Объединенных сил нет.
С начала текущих суток учтено 1 провокацию со стороны врага. Посреди ночи противник совершил один выстрел из подствольного гранатомета у населенного пункта Пески. В ответ на провокацию наши защитники огонь не открывали.
Напомним, что наблюдатели СММ ОБСЕ на Донбассе зафиксировали с 00:01 27 июля 225 нарушений режима прекращения огня.
- Ранее сообщалось, что на Донбассе вводится режим прекращения огня. Полное прекращение боевых действий началось с 00:01 понедельника, 27 июля. Оно было нарушено противником уже через 20 минут после начала прекращения огня.
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала 111 нарушений “режима полного и всеобъемлющего прекращения огня” в первый день перемирия.
- 31 июля вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали провозглашенный режим прекращения огня.