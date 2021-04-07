Про це вона поінформувала на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо, вчора детективи Національного антикорупційного бюро України затримали двох адвокатів при отриманні хабаря у розмірі 100 тисяч доларів. За цю винагороду адвокати обіцяли через голову ОАСК Павла Вовка вирішити питання з одним із суддів про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання.

“Буквально годину тому я підписала повідомлення про підозру двом горе-ділкам, які називають себе адвокатами… Вчора детективи і прокурори затримали в порядку ст. 208 КПК України, як то кажуть, “на гарячому” двох адвокатів при отриманні 100 тисяч доларів США з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК. За ці гроші “адвокати” обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести “зручне” судове рішення”, – зазначила Венедіктова.

Вона підтвердила, що “в одного з адвокатів, який є братом голови ОАСК” (йдеться про Юрія Зонтова), під час проведення слідчих дій були виявлені і вилучені великі суми грошових коштів:

• 80 тисяч доларів США (частина неправомірної вигоди);

• 3 мільйони 700 тисяч доларів США;

• 840 тисяч євро;

• 20 тисяч фунтів стерлінгів;

• 230 тисяч гривень.

У пресслужбі Офісу генпрокурора уточнили, що двоє адвокатів підозрюються “у підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище” (ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України).

“За даними слідства, адвокати, один із яких є близьким родичем голови ОАСК, за 100 тисяч доларів США обіцяли вирішити питання із суддями Окружного адміністративного суду м. Києва про прийняття позитивного рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання. Адвокатів було викрито 6 квітня 2021 року. За місцем виявлення предмету неправомірної вигоди також знайдено предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлено готівкові кошти: понад 3,7 млн дол США, 840 тис євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів”, – йдеться в повідомленні відомства.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Справа ОАСК

17 липня детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.

Згодом стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові суду (ним в січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка), а також ще шести особам.

Загалом у рамках кримінального провадження, за яким було проведено обшуки в Окружному адміністративному суді міста Києва, НАБУ оголосило 12 підозр.

Національне антикорупційне бюро розсекретило матеріали слідчих дій і деталі злочинів, в яких підозрюється голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще 11 осіб. #Букви розповідали про це у деталях.

11 серпня цього року НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і ще 6 фігурантів “справи ОАСК”. Крім Вовка, у розшук оголосили чотирьох суддів ОАСК (Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова) та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Миколу Сіроша, Сергія Остапця).

12 серпня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває в Україні та готовий прийти на допит.

3 листопада Національне антикорупційне бюро України повторно оголосило в розшук голову ОАСК. А той заявив, що нібито не є підозрюваним у справі.

22 лютого голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка в четвертий раз не змогли примусово доставити до Вищого антикорупційний суд України для обрання йому запобіжного заходу.