Бреонна Тэйлор: история еще одной смерти афроамериканки от рук полиции

Об этом сообщает CNN.
Бреонна Тэйлор погибла, когда сотрудники полиции ворвались ночью в ее дом. Полиция проводила задержание жителей соседнего дома по подозрению в торговле наркотиками и у них была информация, что наркотики могут храниться и в доме Тэйлор.
Офицеры получили разрешение на обыск без предупреждения. Когда они посреди ночи выбили дверь молодой человек Бреонны – Кеннет Уолкер решил, что их грабят, и открыл огонь из своего оружия. По данным полиции, в результате выстрела был ранен один правоохранитель. После этого копы тоже открыли огонь, выстрелив 20 раз. 8 пуль попали в Бреонну, в результате чего она погибла. Наркотики в доме так и не нашли.
Семья Тейлор подала иск через два месяца после ее убийства, требуя предъявить обвинения в неправомерной смерти, чрезмерной силе и грубой халатности. 21 мая офис ФБР в Луисвилле объявил о начале расследования обстоятельств смерти Бреонны.
Отмечается, что со времени этих официальных заявлений в деле Тейлора было мало изменений. Трое офицеров, участвовавших в стрельбе в ее доме, по-прежнему находятся в отпуске и никаких обвинений им предъявлено не было.
Имя Тейлор стало неотъемлемой частью недавних протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда, и некоторые из демонстраций были посвящены ее памяти. Во время акции протеста в Луисвилле 26 мая с участием друзей и семьи Тейлор демонстранты стояли возле дома мэра Грега Фишера и требовали ареста офицеров, причастных к ее убийству.
Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
- 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Протесты продолжаются по сей день.
- По состоянию на 4 июня во время протестов в США уже были задержаны более 10 тысяч человек.