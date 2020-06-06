Covid-19 Украина

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Бреонна Тэйлор: история еще одной смерти афроамериканки от рук полиции

5 июня афроамериканке Бреонне Тейлор было бы 27 лет, но она была убита два месяца назад сотрудниками полиции Луисвилла.

Суббота, 6 июня 2020, 10:45

Об этом сообщает CNN.

Бреонна Тэйлор погибла, когда сотрудники полиции ворвались ночью в ее дом. Полиция проводила задержание жителей соседнего дома по подозрению в торговле наркотиками и у них была информация, что наркотики могут храниться и в доме Тэйлор.

Офицеры получили разрешение на обыск без предупреждения. Когда они посреди ночи выбили дверь молодой человек Бреонны – Кеннет Уолкер решил, что их грабят, и открыл огонь из своего оружия. По данным полиции, в результате выстрела был ранен один правоохранитель. После этого копы тоже открыли огонь, выстрелив 20 раз. 8 пуль попали в Бреонну, в результате чего она погибла. Наркотики в доме так и не нашли.

Семья Тейлор подала иск через два месяца после ее убийства, требуя предъявить обвинения в неправомерной смерти, чрезмерной силе и грубой халатности. 21 мая офис ФБР в Луисвилле объявил о начале расследования обстоятельств смерти Бреонны.

Отмечается, что со времени этих официальных заявлений в деле Тейлора было мало изменений. Трое офицеров, участвовавших в стрельбе в ее доме, по-прежнему находятся в отпуске и никаких обвинений им предъявлено не было.

Имя Тейлор стало неотъемлемой частью недавних протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда, и некоторые из демонстраций были посвящены ее памяти. Во время акции протеста в Луисвилле 26 мая с участием друзей и семьи Тейлор демонстранты стояли возле дома мэра Грега Фишера и требовали ареста офицеров, причастных к ее убийству.

Фото: CNN

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.

Теги: протест, Тейлор, полиция, США

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