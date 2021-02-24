Об этом свидетельствует исследование Института массовой информации (ИМИ).
В частности, в новый “Белый список” по состоянию на февраль 2021 года вошло восемь самых качественных СМИ: “Буквы”, Громадское, сайт Суспильного вещания, “Лига”, “Украинская правда” Укринформ, Радио Свобода, “Зеркало недели”.
По результатам анализа, уровень соблюдения профессиональных стандартов на этих ресурсах в среднем около 97,8 %.
В центральной ленте новостей на этих сайтах не обнаружено джинсы, языка вражды, сексизма, фейков, а также вредного контента.
Кроме того, указанные сайты преимущественно придерживаются прозрачности медиасобственности на высоком уровне. А сайты Суспильного, Общественного, “Лиги”, УП, Радио Свобода также имеют детально выписанные публичные редполитики.
- Ранее интернет-издание “Буквы” попало в перечень СМИ, которые подают почти 100-процентно качественную информацию.
- Также “Буквы” возглавляли список самых качественных СМИ по соблюдению профессиональных стандартов по результатам волн мониторинга ИМИ. В частности, по состоянию на четвертый квартал 2020 года “Буквы” вместе с еще шестью онлайн-медиа возглавили рейтинг СМИ по соблюдению профессиональных стандартов.