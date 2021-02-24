Интернет-издание "Буквы" вошло в перечень самых качественных украинских онлайн-медиа, который называется "Белый список".

Об этом свидетельствует исследование Института массовой информации (ИМИ).

В частности, в новый “Белый список” по состоянию на февраль 2021 года вошло восемь самых качественных СМИ: “Буквы”, Громадское, сайт Суспильного вещания, “Лига”, “Украинская правда” Укринформ, Радио Свобода, “Зеркало недели”.

По результатам анализа, уровень соблюдения профессиональных стандартов на этих ресурсах в среднем около 97,8 %.

В центральной ленте новостей на этих сайтах не обнаружено джинсы, языка вражды, сексизма, фейков, а также вредного контента.

Кроме того, указанные сайты преимущественно придерживаются прозрачности медиасобственности на высоком уровне. А сайты Суспильного, Общественного, “Лиги”, УП, Радио Свобода также имеют детально выписанные публичные редполитики.