Интернет-издание "Буквы" попало в перечень СМИ, которые подают почти 100-процентно качественную информацию.

Соответствующий список составил и обнародовал Институт массовой информации (ИМИ).

В “белый список” вошли 10 всеукраинских онлайн-медиа: “Буквы”, “Укринформ”, “Зеркало недели”, “Украинская правда”, “Украинский тыждень”, “Лига”, сайт Суспильного вещания, “Цензор”, “Громадское”, “Радио Свобода”.

Указанные медиа набрали больше всего баллов по результатам оценки соблюдения профессиональных стандартов; имели низкие показатели манипуляций, джинсы, фейков.

“Есть рейтинг качественных медиа. Он называется “белый список”… В него вошло 10 сайтов общенациональных медиа, которые действительно имеют уровень качественной информации более 95%… И меня радует, что качественная информация присутствует именно в онлайне и может служить альтернативным источником для тех граждан, которые черпают информацию в соцсетях”, – отметила исполнительный директор ИМИ Оксана Романюк.

Она добавила, что нужно думать, как искать пути для того, чтобы граждан направлять на эти сайты.

Стоит отметить, что “Буквы” возглавляли список самых качественных СМИ по соблюдению профессиональных стандартов по результатам волн мониторинга ИМИ.

В частности, по состоянию на четвертый квартал 2020 года “Буквы” вместе с еще шестью онлайн-медиа возглавили рейтинг СМИ по соблюдению профессиональных стандартов.