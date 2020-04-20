Об этом сообщает российское издание РБК Россия с ссылкой на данные сервиса Refinitiv.

Вечером в понедельник, 20 апреля, расчетная цена нефти — марки Urals, которую производят российские компании “Роснефть”, “Башнефть”, “Татнефть” и другие, упала на 112,7% по сравнению с предыдущим днем — с $15,75 до -2 долларов за баррель.

Стоимость Urals постепенно снижалась в течение последнего месяца. Так 18 марта цена российской нефтяной смеси Urals упала до $18,64 за баррель, что соответствует ценам 2002 года. 2 апреля 2020 — упала до $10,54 за баррель, а это минимальный уровень с марта 1999 года.

Значительное падение цены на российскую нефть произошло сразу после падения стоимость барреля нефти West Texas Intermediate (WTI), основной марки в США. Цена на WTI сегодня впервые в истории также обвалилась до показателя ниже нуля и приблизилась к минус 40 долларам.