Об этом сообщает российское издание РБК Россия с ссылкой на данные сервиса Refinitiv.
Вечером в понедельник, 20 апреля, расчетная цена нефти — марки Urals, которую производят российские компании “Роснефть”, “Башнефть”, “Татнефть” и другие, упала на 112,7% по сравнению с предыдущим днем — с $15,75 до -2 долларов за баррель.
Стоимость Urals постепенно снижалась в течение последнего месяца. Так 18 марта цена российской нефтяной смеси Urals упала до $18,64 за баррель, что соответствует ценам 2002 года. 2 апреля 2020 — упала до $10,54 за баррель, а это минимальный уровень с марта 1999 года.
Значительное падение цены на российскую нефть произошло сразу после падения стоимость барреля нефти West Texas Intermediate (WTI), основной марки в США. Цена на WTI сегодня впервые в истории также обвалилась до показателя ниже нуля и приблизилась к минус 40 долларам.
- Напомним, в начале марта в Международном энергетическом агентстве заявили, что из-за пандемии коронавируса спрос на нефть упадет впервые с 2009-го года. Тогда же мировые цены на нефть упали на 31 % – это был худший показатель с 1991 года.
- В апреле в международном энергетическом агентстве заявили, что пандемия COVID-19 может полностью оставновить десятилетие роста спроса на нефть во всем мире.
- Ранее Саудовская Аравия, Россия и другие производители пытались поддержать цены на рынке. 12 апреля ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились сократить в мае-июне добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Это 10% мирового предложения.