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Карикатура появилась после того, как принц Гарри и Меган Маркл рассказали в интервью телеведущей Опре Уинфри о явном расизме в королевской семье. Елизавета II изображена стоящей на шее у Меган Маркл под заголовком “Почему Меган сбежала из Букингемского дворца?”
В интервью Маркл говорила, что придворные иногда отказывали ей в желании покинуть Кенсингтонский дворец, и что она уезжала оттуда всего два раза за четыре месяца. По словам Меган, это она чувствовала себя одинокой и у нее появились суицидальные мысли.
На это отреагировала Халима Бегум, исполнительный директор Runnymede Trust, британского аналитического центра по вопросам расового равенства. Она считает, что это “неправильно на всех уровнях”.
“Королева в роли убийцы Джорджа Флойда, стоящая на шее Меган? Меган говорит, что не может дышать? Это не раздвигает границы, никого не смешит и не бросает вызов расизму. Это дискредитирует проблему и наносит оскорбление по всем направлениям”, – написала она в Twitter.
Принц Уильям на этой неделе защитил монархию от обвинений в расизме пару, заявив: “Мы очень не расистская семья”.
В 2015 году 11 человек, включая главного редактора и некоторых ведущих карикатуристов, были убиты, когда братья Саид и Шериф Куачи напали на штаб-квартиру журнала в Париже. Это случилось после того, как журнал опубликовал скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда. Два дня спустя подруга братьев Амеди Кулибали взяла заложников и убила четырех человек в кошерном супермаркете в Париже. Charlie Hebdo переиздал карикатуры в прошлом году.
Во Франции, где секуляризм закреплен в конституции республики, журнал рассматривается как важный символ страны, не связанной религиозными правилами. Но другие считают Charlie Hebdo провокационным и невнимательным к серьезным проблемам, с которыми сталкиваются угнетенные группы.
Напомним, Маркл в интервью рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.
Позже Уинфри заверила, что слова Меган о расизме не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.
Во вторник, 9 марта, Букингемский дворец впервые прервал молчание и прокомментировал откровенное интервью герцогов Сассекских. В заявлении от имени Елизаветы II сообщалось, что вся королевская семья огорчена.
- 7 марта на американском телеканале CBS вышло интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телевудущей Опре Уинфри, в котором, в частности, Маркл рассказала о разладе с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон.