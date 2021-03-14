Французский сатирический журнал Charlie Hebdo вызвал возмущение своей карикатурой на королеву Елизавету II. Выпуск вышел сразу после скандального интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

Обложка выложена в Twitter-аккаунте издания.

Карикатура появилась после того, как принц Гарри и Меган Маркл рассказали в интервью телеведущей Опре Уинфри о явном расизме в королевской семье. Елизавета II изображена стоящей на шее у Меган Маркл под заголовком “Почему Меган сбежала из Букингемского дворца?”

В интервью Маркл говорила, что придворные иногда отказывали ей в желании покинуть Кенсингтонский дворец, и что она уезжала оттуда всего два раза за четыре месяца. По словам Меган, это она чувствовала себя одинокой и у нее появились суицидальные мысли.

На это отреагировала Халима Бегум, исполнительный директор Runnymede Trust, британского аналитического центра по вопросам расового равенства. Она считает, что это “неправильно на всех уровнях”.

“Королева в роли убийцы Джорджа Флойда, стоящая на шее Меган? Меган говорит, что не может дышать? Это не раздвигает границы, никого не смешит и не бросает вызов расизму. Это дискредитирует проблему и наносит оскорбление по всем направлениям”, – написала она в Twitter.

Принц Уильям на этой неделе защитил монархию от обвинений в расизме пару, заявив: “Мы очень не расистская семья”.

В 2015 году 11 человек, включая главного редактора и некоторых ведущих карикатуристов, были убиты, когда братья Саид и Шериф Куачи напали на штаб-квартиру журнала в Париже. Это случилось после того, как журнал опубликовал скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда. Два дня спустя подруга братьев Амеди Кулибали взяла заложников и убила четырех человек в кошерном супермаркете в Париже. Charlie Hebdo переиздал карикатуры в прошлом году.

Во Франции, где секуляризм закреплен в конституции республики, журнал рассматривается как важный символ страны, не связанной религиозными правилами. Но другие считают Charlie Hebdo провокационным и невнимательным к серьезным проблемам, с которыми сталкиваются угнетенные группы.

Напомним, Маркл в интервью рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.

Позже Уинфри заверила, что слова Меган о расизме не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.

Во вторник, 9 марта, Букингемский дворец впервые прервал молчание и прокомментировал откровенное интервью герцогов Сассекских. В заявлении от имени Елизаветы II сообщалось, что вся королевская семья огорчена.