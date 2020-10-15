Сегодня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы с участием делегаций Украины и Российской Федерации и при модерации ОБСЕ.

Об итогах встречи проинформировали в Офисе президента.

Режим тишины. Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чеви отметил достижения во введении режима тишины, который выдерживается уже почти три месяца, и подчеркнул необходимость обеспечения его устойчивого характера.

(Отметим, режим тишины был провозглашен 80 дней назад. При этом все это время фиксируются нарушения режима прекращения огня боевиками, среди украинских военных были ранения и потери. Так 21 августа в Новоайдарском районе Луганской области погиб украинский военный — старший лейтенант Владимир Рудик. В начале октябрь погиб офицер центра специальных операций “Альфа” Службы безопасности Украины Владимир Фомюк. 26 сентября в районе населенного пункта Орехово трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили осколочные ранения различной степени тяжести).

Блокирование работы ТКГ Россией. При обсуждении политических вопросов подчеркивали необходимость недопущения блокирования работы ТКГ. Представитель ОБСЕ отметил, что политические вопросы, из-за которых Россия блокирует переговоры, не должны мешать работе группы по безопасности.

Обмен пленными. Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш при обсуждении вопроса взаимного освобождения удерживаемых лиц сообщил, что украинская сторона передала список из четырех категорий таких лиц. С временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины информации не предоставлено.

Новые КПВВ. Также Фриш констатировал готовность сторон одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в первой декаде ноября, как это предусмотрено договоренностями лидеров “нормандской четверки”, которые были достигнуты на саммите в Париже.

Мониторинг на оккупированных территориях. Украинская делегация подняла вопрос о формировании группы экспертов под эгидой Международного агентства по атомной энергии для мониторинга хранения радиоактивных материалов на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей Украины.

По итогам переговоров украинская делегация отметила, что началось разблокирование консультаций.

“Несмотря на сложный процесс, можно отметить положительные сдвиги в части разблокирования консультаций в рамках ТКГ, а также продолжение разминирования на трех участках в Донецкой и Луганской областях Украины”, — говорится в сообщении.