По состоянию на 02:30 понедельника по киевскому времени число инфицированных коронавирусом по всему миру достигло 167 446 человека.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

По состоянию на 16 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 6440 человек. Общее количество инфицированных – 167446 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 76 тысячи человек.

В Китае зарегистрировано 81 011 больных (скончались 3 085), Италии – 24 747 (1 809), Иране – 13 938 (724), Южной Корее – 8 162 (75), Испании – 7798 (289) – в стране введен полный карантин по примеру Италии, вирусом заражена супруга премьера, Франции – 4 513 (91), Германии – 5795 (11), США – 3499 (58), на территории Японии с учетом круизного лайнера Diamond Princess – 1 535 (29), в Швейцарии – 2200 (14), Великобритании – 1 144 (21), Норвегии – 1221 (3) и т.д. Всего вирус зарегистрирован в 145 странах.

Ранее сообщалось, что во Львове с понедельника, 16 марта, закрывают все торговые заведения для предотвращения распространения коронавируса на территории города. Будет закрыто все, кроме продуктовых, аптек и заправок.