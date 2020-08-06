Об этом сообщает посольство Украины в Черногории.
Теперь украинские граждане могут попасть в страну без ограничений.
“Дипломатическая победа. Черногория включила Украину в свою “зеленую” зону и разрешила въезд украинцам без ограничений. Спасибо нашим черногорским друзьям и партнерам за доверие и сотрудничество”, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Черногория включила Россию и Азербайджан в “зеленый список” стран, граждане которых могут въезжать в страну без дополнительных условий, введенных из-за коронавируса. В посольстве Украины возмущены таким решением.
- В МИД назвали 23 страны, которые открыты для украинцев.
- Несмотря на общий запрет гражданам Украины посещать страны Шенгенской зоны из-за пандемии коронавируса COVID-19, есть 8 категорий граждан, которые могут въезжать в Европейский Союз.
- Украинцы больше всего интересуются путешествиями в Венгрию, Турцию и Францию.