Об этом сообщает посольство Украины в Черногории.

Теперь украинские граждане могут попасть в страну без ограничений.

“Дипломатическая победа. Черногория включила Украину в свою “зеленую” зону и разрешила въезд украинцам без ограничений. Спасибо нашим черногорским друзьям и партнерам за доверие и сотрудничество”, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Черногория включила Россию и Азербайджан в “зеленый список” стран, граждане которых могут въезжать в страну без дополнительных условий, введенных из-за коронавируса. В посольстве Украины возмущены таким решением.