Об этом идет речь в статье профессора Национального университета Сингапура, инфекциониста Дейла Фишера, опубликованной порталом The Conversations.

По состоянию на вечер 19 марта в Сингапуре зафиксировано 345 случаев COVID-19. 114 пациентов уже выздоровели, летальных случаев нет. Как отметил доктор Фишер, таких успехов в борьбе с заболеванием Сингапуру удалось добиться благодаря тому, что страна была подготовлена к вспышке COVID-19 еще до ее начала.

“Ответ Сингапура на коронавирус был поддержан многими во всем мире как образец. Первое, что помогло с его ответом, было то, что он был готов еще до того, как вспышка произошла — из-за вспышки SARS 2002-03. Тогда Сингапур знал, что его инфраструктура не готова к такой вспышке. Таким образом, в последующие годы были построены изоляционные больницы, было создано больше комнат отрицательного давления и было принято законодательство”, — подчеркнул профессор.

По словам Фишера, страна начала готовиться к борьбе с COVID-19 в конце декабря, когда в мире стало известно о вспышке нового заболевания. К моменту, когда в конце января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, страна уже была готова.

Одним из важных шагом властей Сингапура для борьбы с заболеванием было принятие решение в обязательном порядке изолировать всех без исключения пациентов с подтвержденным диагнозом до момента их выздоровления.

“Ухань создал 50 тысяч больничных коек в двух больших временных больницах. Это были не больницы для тяжело больных людей, это были легкие случаи, при которых в Австралии, Европе и США отправляют домой. Домашний карантин не прост. Вы не должны общаться с семьей, у вас должен быть свой туалет, у вас не должно быть посетителей. Если вы собираетесь держать людей дома, вы должны быть уверены, что они не передают это. В Сингапуре мы думаем, что лучше отдавать этих людей и ухаживать за ними в другом месте, пока вирус не станет чистым. Люди с легкими случаями должны содержаться в больницах — у нас достаточно места, чтобы собрать всех положительных пациентов вместе”, — отметил он.

Медик резко осудил решение разрешать пациентам лечиться дома, ведь в таком случае нельзя быть уверенным в том, что самоизоляция соблюдается. К тому же должен существовать механизм наказаний, который будет способствовать тому, чтобы больные оставались дома. А это крайне непросто.

Фишер сообщил, что самоизоляция в Сингапуре допустима только для лиц, которые контактировали с заболевшими. За людьми на самоизоляции следят специальные команды: они отбирают контактных лиц, а также регулярно связываются с ними по телефону, чтобы удостовериться, что они не выходят из дома.

“В Сингапуре есть команды отслеживания контактов, которые выявляют все контакты зараженного человека и звонят им. Часто у этих людей появляются ранние симптомы, и мы организуем, чтобы они были отобраны и проверены. Если у людей нет симптомов, их помещают в домашний карантин. И домашний карантин очень строг. Пару раз в день вы будете получать смс и вам нужно будет нажать на ссылку, которая покажет, где находится ваш телефон. Если вы обманываете и оставляете свой телефон дома с кем-то еще, правительство время от времени стучит в двери людей. Наказания довольно суровые”, — отметил профессор.

Также в Сингапуре, как и во многих других странах, включая Украину, власти делают рассылку сообщений с рекомендациями для населения, следование которые уменьшает шансы заразиться.

“Мы были очень сильны в вовлечении сообщества. Мы отправляем следующие сообщения: если вы заболели, оставайтесь дома. Если вы больны и имели контакт с пациентом с COVID-19, приходите на обследование. Если вы не можете оставаться дома и вам нужно выйти, наденьте маску. Если вы кашляете, кашляйте в локти. Избегайте толпы, особенно в помещении. Всем остальным мы говорим о социальном дистанцировании. Для владельцев ресторанов и баров, постарайтесь сократить количество людей в вашем бизнесе. Люди знают, что делать, и они знают, если есть блокировка, они будут закрыты. Там много бизнеса и доходов, которые будут потеряны. Все понимают и адаптируются”, — рассказа Фишер.

Местные власти также следят за тем, чтобы граждане получали информацию о заболевании из проверенных источников. Премьер-министр обращается к гражданам по телевидению каждые две недели, регулярно отчитываются ответственные за борьбу с COVID-19 чиновники. Информация от правительства при этом представлена в удобоваримой форме — в виде комиксов и мультиков.

“Сообщения от правительства также последовательны — они предоставляют последние цифры и сообщают, что происходит в других странах и что, возможно, необходимо сделать в Сингапуре. Мы также создали кампанию по информированию общественности с мультфильмами. Это альтернативная среда, с которой люди могут связаться. Они очень популярны, более 1 миллиона просмотров онлайн. Всемирная организация здравоохранения сейчас переводит их на другие языки”, — добавил медик.

При этом школы в Сингапуре (в отличие от многих других стран) закрывать не стали, как и другие места массового скопления людей. Это, по мнению Фишера, взвешенное и мудрое решение.

“Хорошо известно, что дети не имеют симптомов или имеют только легкие заболевания, поэтому не было реальной причины закрывать школы. Если вы закрываете школы, что является причиной их открытия? В Сингапуре мы хотим, чтобы жизнь продолжалась как обычно. Мы хотим, чтобы предприятия, церкви, рестораны и школы оставались открытыми. Вот как выглядит успех. Все идет вперед с изменениями по мере необходимости, и вы продолжаете делать это, пока не будет вакцина или лечение”, — добавил он.

Тестирование на коронавирус в стране крайне доступно. Уже сегодня было проведено более 3 тысяч тестов на коронавирус COVID-19. К концу января Сигапур начал проводить тестирование в каждой больнице. Был введен усиленный скрининг — на коронавирус проверяли любого человека с симптомами ОРВИ и всех контрактных лиц. Менее 1% тестов оказались положительными.

Тестируют не всех желающих, но все желающие могут получить справку, которая позволит самоизолироваться на 5 дней, если чувствуют легкие симптомы заболевания.

“Теперь это даже стало более либеральным. Если вы являетесь сотрудником больницы с легкой простудой, мы дадим вам тест. Но если вы нормальный человек, у которого нет контактов ни с кем и у вас слабые симптомы, мы просто отправим вас домой. Вы можете получить медицинскую справку, которая позволит вам оставаться дома в течение пяти дней. Если вы случайный работник, с этим тоже есть финансовая помощь”, — объяснил профессор.