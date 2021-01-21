Центр противодействия коррупции опубликовал якобы черновик законопроекта "относительно оптимизации полномочий органов досудебного расследования". Документом предлагаются изменения, которые, как считается, позволят генпрокурору забрать дело в отношении заместителя главы ОПУ Олега Татарова из НАБУ. Татаров уверяет, что это — фейк.

#Буквы рассказывают об этом в деталях.

Дело Татарова — в СБУ

30 декабря стало известно, что Офис генерального прокурора передал уголовное производство в отношении заместителя главы Офиса президента Олега Татарова о предоставлении взятки (подробнее о деле — здесь) из НАБУ в Службу безопасности Украины, из-за чего ему не смогли избрать меру пресечения.

НАБУ пыталось вернуть дело. 15 января Высший антикоррупционный суд признал, что дело подпадает под подследственность Бюро. Суд обязал руководителя Офиса генерального прокурора рассмотреть ходатайство о возвращении дела в НАБУ. Сейчас передача дел, находящихся под подследственностью НАБУ, другим органам расследования (полиция, СБУ, ГБР) является незаконной.

Заявление Шабунина

18 января председатель правления ЦПК Виталий Шабунин заявил, что Офис президента якобы “готовит ради спасения Татарова срочный законопроект”.

Этот законопроект, по его словам, является ответом на решение ВАКС и направлен на “уничтожение антикоррупционной реформы и разрыв партнерства с Западом”.

Он заявил, что документом предлагаются, которые приведут к:

тому, что из подследственности НАБУ заберут дела ТОП-чиновников одновременно завалив детективов мелкой коррупцией;

подрыву конституционности ВАКС;

наделению генпрокурора правом забирать дела НАБУ;

тому, что все сотрудничество НАБУ с зарубежными коллегами передадут под контроль Офиса генпрокурора.

Никаких документальных подтверждений Шабунин тогда не предоставил.

Реакция Татарова

После того, как заявление Шабунина распространилось в СМИ, Татаров отреагировал. Он заявил, что “оппоненты независимости Украины” распространили дезинформацию об уменьшении полномочий антикоррупционных органов.

“По мнению авторов дезинформации, это якобы необходимо для спасения Татарова от НАБУ. Эта информация является очередным фейком и не имеет ничего общего с реальностью. Ни в Офисе президента Украины, ни в других властных кабинетах не рассматривают и не планируют работать над подобными инициативами”, — убеждает Татаров.

Татаров открестился — в ЦПК ответили

В ЦПК заявили, что получили текст этого законопроекта, а также внутренние официальные документы, подтверждающие факт подготовки такого текста.

В подтверждение своих слов в организации предоставили сравнительную таблицу к законопроекту. Частично предоставленный документ подтверждает тезисы Шабунина. Вот что из него следует:

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которыми предусмотрено установить, что Высшему антикоррупционному суду подсудны только уголовные производства относительно коррупционных уголовных правонарушений, подследственные НАБУ. Сейчас ВАКС рассматривает дела, предусмотренные ст. 206-2, 209, 211, 366-2, 366-3 УК, если имеется хотя бы одно из условий, предусмотренных п. 1-3 ч. 5 ст. 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они необязательно должны быть подследственными НАБУ, их могут расследовать другие органы.

Сейчас ВАКС рассматривает дела, предусмотренные ст. 206-2, 209, 211, 366-2, 366-3 УК, если имеется хотя бы одно из условий, предусмотренных п. 1-3 ч. 5 ст. 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они необязательно должны быть подследственными НАБУ, их могут расследовать другие органы. Сейчас действует запрет на передачу другим органам досудебного расследования дел, находящихся в подследственности Бюро. Предлагается разрешить передачу таких дел из НАБУ в случаях “принятия такого решения Генеральным прокурором в связи с необходимостью обеспечения объективности и беспристрастности досудебного расследования”.

Сейчас к подследственности НАБУ включают дела по статьям 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (в отношении работников юридических лиц публичного права), 364, 366-2, 366-3, 368, 368-5, 369, 369- 2, 410 УК. Но при условии, если уголовное преступление совершило должностное лицо (изложенный широкий перечень тех, кого это касается), или речь идет о значительном размере предмета правонарушения (более 1 млн гривен). Документом предлагается исключить статью 209 (отмывание доходов) и позволить расследование НАБУ дел по другим статьям при любых условиях, в частности, если они не касаются чиновников и крупных сумм . Дела об отмывании доходов (209 и 209-1 УК) предложено передать в Госбюро расследований. То, что условием для начала расследования дела НАБУ больше не является то, что совершить преступление должен был чиновник, предлагается отразить в законе о НАБУ.

. Дела об отмывании доходов (209 и 209-1 УК) предложено передать в Госбюро расследований. То, что условием для начала расследования дела НАБУ больше не является то, что совершить преступление должен был чиновник, предлагается отразить в законе о НАБУ. Центральным органом по делам по международной правовой помощи во всех делах, кроме дел НАБУ, сейчас является Офис генпрокурора и Минюст. Предлагается не делать больше исключений для дел НАБУ. Это же отразить в законе о прокуратуре.

В ЦПК заявляют, что эти предложения противоречат обязательствам Украины по борьбе с коррупцией.

“Исключительная подследственность НАБУ по ТОП-делам, право на международное сотрудничество и гарантии невмешательства в работу были условиями сотрудничества с МВФ, Европейским союзом и высоко поддерживались партнерами в США”, — отмечают в организации.

Там указано, что передача НАБУ дел, не касающихся топ-чиновников или преступлений со значительными суммами средств, приведет к тому, что на расследование топ-коррупции у Бюро просто не останется ресурсов.

“НАБУ придется заниматься бытовой коррупцией, то есть взятками, например, патрульных полицейских или чиновников в сельсоветах. […] Для понимания: максимальная численность НАБУ согласно закону — 700 человек, из которых детективов лишь 246, тогда как у ГБР это 1600 человек, у полиции, которая сейчас занимается бытовой коррупцией, 140 тысяч человек. Учитывая статистику, нагрузка на детективов НАБУ и прокуроров САП увеличится более чем в 10 раз, а времени на расследование ТОП-коррупции просто не останется”, — объясняют в ЦПК.

Другие предложения приведут к отмене предохранителя от вмешательства других органов в работу НАБУ. Право на такое вмешательство получит генеральный прокурор, что, как считают в организации, может быть использовано в деле Татарова и других резонансных делах.

“Эта инновация четко легитимизирует события, имевшие место в ходе расследования по делу Татарова — использовали незаконное решение Печерского суда и незаконно изменили орган, ведущий следствие. Поэтому такую ​​схему просто хотят узаконить без решений судов. Теперь любые дела НАБУ, вроде злоупотребления в “ПриватБанке” или “Роттердам +”, можно будет забрать у НАБУ одним решением генпрокурора”, — пишут в ЦПК.

Изменения в работе ВАКС позволят генпрокурору одновременно забирать дела не только у НАБУ, но и у Антикоррупционного суда. Это применимо и для дела Татарова.

“Это позволит, забирая дела в НАБУ, забирать их одновременно и у ВАКС. Ведь по тому же делу Татарова, когда его отобрали у НАБУ и САП, дело все равно осталось подсудным ВАКС и это явно не устраивает Татарова и других фигурантов, чьи дела желают передавать в таком ручном режиме решением генпрокурора”, — считают в Центр.

Отметим, законопроект, о котором идет речь, пока не внесен в Парламент. Кто является его инициаторами и авторами пока неизвестно, как и то, будут ли вообще вынесены эти предложения на обсуждение депутатов.