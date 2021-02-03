Covid-19 Украина

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Данилов заявил, что данные о бизнесе Козака в ОРДЛО являются предположением

Информация о возможном бизнесе нардепа Тараса Козака на оккупированном Донбассе, деньги от которого якобы шли на финансирование закрытых накануне телеканалов "112 Украина", Newson и ZIK, является предположением. Совет национальной безопасности и обороны действует на основании данных спецслужб.

Среда, 3 февраля 2021, 20:17

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, который транслировал телеканал “Прямый”.

Секретарь СНБО подчеркнул, что часть документов, которые были представлены в СНБО и на основании которых были введены санкции в отношении нардепа Тараса Козака и телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, являются секретными.

“Если люди видели документы, о которых идет речь, то надо понимать, что они имели соответствующий допуск к этим документам. Сейчас предположение … уголь или что-то иное – это все предположения и может не совсем соответствовать действительности. Еще раз подчеркиваю. Мы пользуемся информацией соответствующих спецслужб”, – отметил он.

Санкции против каналов “112 Украина”, NewsOne и ZIK

Напомним, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года.

Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционной платформы — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным собственником медиаактивов, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOneZIK и “112 Украина”.

  • Глава Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, отключенных из-за санкций со стороны СНБО.
  • Президент Владимир Зеленский, комментируя блокирование телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, заявил, что Украина поддерживает свободу слова, а не пропаганду.
  • Министерство культуры и информационной политики направит в компании YouTube решения Совета нацбезопасности и обороны Украины относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и “112 Украина” с просьбой прекратить их функционирование на видеохостинге.
  • Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве заявило о поддержке введенных санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком.
Теги: Олексій Данілов, санкции, Тарас Козак, телеканали

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