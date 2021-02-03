Данилов заявил, что данные о бизнесе Козака в ОРДЛО являются предположением

Информация о возможном бизнесе нардепа Тараса Козака на оккупированном Донбассе, деньги от которого якобы шли на финансирование закрытых накануне телеканалов "112 Украина", Newson и ZIK, является предположением. Совет национальной безопасности и обороны действует на основании данных спецслужб.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, который транслировал телеканал “Прямый”.

Секретарь СНБО подчеркнул, что часть документов, которые были представлены в СНБО и на основании которых были введены санкции в отношении нардепа Тараса Козака и телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, являются секретными.

“Если люди видели документы, о которых идет речь, то надо понимать, что они имели соответствующий допуск к этим документам. Сейчас предположение … уголь или что-то иное – это все предположения и может не совсем соответствовать действительности. Еще раз подчеркиваю. Мы пользуемся информацией соответствующих спецслужб”, – отметил он.