Данилов заявил, что данные о бизнесе Козака в ОРДЛО являются предположением

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, который транслировал телеканал “Прямый”.
Секретарь СНБО подчеркнул, что часть документов, которые были представлены в СНБО и на основании которых были введены санкции в отношении нардепа Тараса Козака и телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, являются секретными.
“Если люди видели документы, о которых идет речь, то надо понимать, что они имели соответствующий допуск к этим документам. Сейчас предположение … уголь или что-то иное – это все предположения и может не совсем соответствовать действительности. Еще раз подчеркиваю. Мы пользуемся информацией соответствующих спецслужб”, – отметил он.
Санкции против каналов “112 Украина”, NewsOne и ZIK
Напомним, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года.
Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционной платформы — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным собственником медиаактивов, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”.
- Глава Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, отключенных из-за санкций со стороны СНБО.
- Президент Владимир Зеленский, комментируя блокирование телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, заявил, что Украина поддерживает свободу слова, а не пропаганду.
- Министерство культуры и информационной политики направит в компании YouTube решения Совета нацбезопасности и обороны Украины относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и “112 Украина” с просьбой прекратить их функционирование на видеохостинге.
- Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве заявило о поддержке введенных санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком.