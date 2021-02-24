Государственное бюро расследований пришло с обысками к руководству Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Отмечается, что следователи ГБР ведут досудебное расследование уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением при выдаче разрешительных документов на строительство (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

В среду, 24 февраля, с целью получить доказательства преступной деятельности правоохранители провели обыски.

“С целью выявления вещественных доказательств преступной деятельности, ГБР 24 февраля 2021 проведен ряд обысков, в частности, у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины”, — говорится в сообщении.

Что расследует ГБР?

Отметим, ГБР не предоставляет детальной информации о расследуемом деле, извещая только о его связанности со злоупотреблением служебным положением.

Однако в пятницу, 19 февраля, ГАСИ опубликовала эмоциональное заявление и.о. главы инспекции Ирины Король, посвященное получению ГБР постановления суда для проведения обысков, в котором говорится о взяточничестве и возможных связях руководства ГАСИ с чиновниками времен Януковича.

Так, в заявлении Король отмечается, что правоохранители начали расследование из-за показаний некоего Олега Городянского, которого руководитель инспекции называет “заместителем руководителя одной из общественных организаций” и “гражданским деятелем”, подчеркивая, что эти заявления являются только “размышлениями” упомянутого лица, унижающими честь и достоинство главы ГАСИ.

В этом же заявлении Король отвергает обвинения в получении неправомерной выгоды, а также отрицает любые связи с Владимиром Родиным и Александром Сергиенко.

Родин — бывший советник бывшего экс-заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова. Его связывают с людьми, участвовавшими в строительных схемах при беглом президенте Викторе Януковиче.

Сергиенко был советником бывшей и.о. главы ГАСИ Елены Костенко, а также чиновником во времена президента Януковича, из-за чего чиновницу критиковал тогдашний премьер Алексей Гончарук.

Сам заявитель, которого вспоминает нынешняя руководительница ГАСИ, вероятно, является бывшим сотрудником инспекции, хотя его и называют общественным деятелем.

Согласно реестру электронных деклараций, лицо по имени Олег Городнянский подавало декларации с 2016 по 2020 год.

Так, Городнянский Олег Николаевич декларировал имущество как сотрудник управления ГАСИ в Черновицкой области, в Тернопольской области, а также в Одесской области. Последняя декларация подана перед увольнением с должности ведущего специалиста отдела методологии и надзора за осуществлением декларативных процедур Департамента разрешительных процедур ГАСИ в июле 2020 года.