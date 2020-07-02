Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 24-28 июня 2020 года.

Так, 52% респондентов заявили, что недовольны деятельностью главы государства. Еще 35% опрошенных придерживаются противоположного мнения. А 12 % затруднились с ответом.

Работой спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова довольны 21 % респондентов, недовольны – 51 %.

Работой Парламента и Правительства довольны значительно меньше опрошенных. Лишь 9 % положительно оценили деятельность Верховной Рады, 75 % – отрицательно.

Кроме того, 8 % довольны деятельностью главы Правительства Дениса Шмыгаля (55 % – недовольны).

Лишь 8 % респондентов довольны работой Кабинета Министров, 71% – не удовлетворены.

“22 % опрошенных оценивают направление движения страны как правильное, 63 % – как неправильное, еще 15 % затруднились ответить. За последний месяц наблюдается падение положительных оценок положения дел в стране с 32 до 22 %”, – подчеркивают социологи.

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года уровень доверия к Владимиру Зеленскому превышал 70 %, но впоследствии постепенно снижался. Согласно опросу Киевского международного института социологии, который был проведен в октябре 2019 года, уровень поддержки Зеленского в указанном месяце снизился с 73 % до 66 %.

А Центр Разумкова в феврале 2020 года обнародовал опрос, согласно которому уровень доверия к Зеленскому упал с 79 % до 51 %.

Согласно данным группы “Рейтинг”, в октябре 2019 года Зеленскому доверяли 66 % респондентов.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Личное формализованное интервью (face-to-face). Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2 %.