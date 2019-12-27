Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 27 декабря, Киевский апелляционный суд приступил к рассмотрению апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении экс-сотрудников подразделения спецназначения “Беркут”.

В ходе судебного заседания коллегия судей проигнорировала одно из ходатайств стороны пострадавших и решила продолжать рассмотрение апелляционной жалобы. Речь шла о ходатайстве, связанном с непредоставлением адвокатам материалов дела, из-за чего сторона обвинения в очередной раз попросила о переносе судебного заседания.

После суд приступил к рассмотрению ходатайства, однако так и не удовлетворил его. В связи с этим представитель потерпевших Елена Сторожук заявила отвод председательствующей судье. Свою позицию Сторожук обосновала тем, что судья допустили ряд ошибок. Она также подчеркнула, что судья является предвзятой и нарушает нормы уголовно-процессуального кодекса при подготовке апелляционной жалобы к рассмотрению не случайно.

“Если вы не заявляете самоотвод в связи с давлением на вас, то вам его заявляю я”, — сказала адвокат.

После коллегия судей удалилась в совещательную комнату. В итоге ходатайство было отклонено.