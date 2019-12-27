Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Как сообщалось ранее, в пятницу, 27 декабря, Киевский апелляционный суд приступил к рассмотрению апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении экс-сотрудников подразделения спецназначения “Беркут”.
В ходе судебного заседания коллегия судей проигнорировала одно из ходатайств стороны пострадавших и решила продолжать рассмотрение апелляционной жалобы. Речь шла о ходатайстве, связанном с непредоставлением адвокатам материалов дела, из-за чего сторона обвинения в очередной раз попросила о переносе судебного заседания.
После суд приступил к рассмотрению ходатайства, однако так и не удовлетворил его. В связи с этим представитель потерпевших Елена Сторожук заявила отвод председательствующей судье. Свою позицию Сторожук обосновала тем, что судья допустили ряд ошибок. Она также подчеркнула, что судья является предвзятой и нарушает нормы уголовно-процессуального кодекса при подготовке апелляционной жалобы к рассмотрению не случайно.
“Если вы не заявляете самоотвод в связи с давлением на вас, то вам его заявляю я”, — сказала адвокат.
После коллегия судей удалилась в совещательную комнату. В итоге ходатайство было отклонено.
- Ранее сообщалось, что Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров по делу экс-сотрудников подразделения спецназначения “Беркут” в день рассмотрения апелляций на их арест.
- В ГО “Адвокатська дорадча група” (инициатива адвокатов, представляющих интересы потерпевших по делам Майдана), отмечали, что это судебное заседание — “План Б” для того, чтобы добиться освобождения бывших сотрудников “Беркута” и передачи их “Л/ДНР” в рамках грядущего обмена пленными.
- В ходе заседания представители прокуратуры и потерпевшие ходатайствовали о перенесении рассмотрения апелляций на арест экс-сотрудников подразделения спецназначения “Беркут” из-за отсутствия части пострадавших и экс-“беркутовца” Маринченко.