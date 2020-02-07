Дело Шеремета: Антоненко отказался давать показания

Подозреваемый в деле об убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко обвинил следователя в "искажении смысла" его слов и отказался давать показания.

Об этом идет речь в письме Антоненко, которое было опубликовано на странице инициативы #FreeRiff в Facebook.

Как сообщалось ранее, Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения музыканту и военному Андрею Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

По словам Антоненко, следователь искать смысл его показаний и использовал их в ходатайстве о продлении его ареста.

“Уважаемый господин следователь, для меня было неприятным сюрпризом, как Вы исказили смысл моих показаний в своем ходатайстве о продлении моего ареста. Еще раз заявляю, что все, что было мной сказано является абсолютной правдой, я подтверждаю ранее предоставленные показания. Но я не могу согласиться с тем, что мои слова перекручивают и используют против меня. Я не скрывал ни одно из обстоятельств своей жизни и отвечал на все поставленные вопросы. Хотя теперь понимаю, почему адвокаты советовали отказаться говорить угодно”, — пишет Антоненко.

При этом, как отмечает подозреваемый, правоохранители все еще не дали адвокатам доступ к материалам следствия и его личному делу. До тех пор как это не будет сделано Антоненко отказался от дачи каких-либо показаний.

“Вы сами скрываете от нас доказательства моей невиновности. Примите во внимание, что любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с Вашей стороны, в том числе предоставление адвокатам возможности ознакомиться с документами, экспертизами, которые Вы обещаете предоставить больше месяца, а также официального экспертного измерения моего роста (по результатам экспертизы Андрей Антоненко выше ростом, чем человек, который, согласно камерам наблюдения, участвовал в закладке взрывного устройства под машину журналиста — ред.). Кроме того, немедленно дайте разрешение моим адвокатам на доступ к моей личной дела в ИВС. К тому моменту я отказываюсь отвечать на любые вопросы на основании статьи 63 Конституции Украины”, — подытожил он.

Адвокат подозреваемого Станислав Кулик подтвердил #Буквам, что письмо было написано лично Андреем Антоненко. Также адвокат отметил, что маловероятно, что после публикации письма следователь будет заменен.

Также Кулик подчеркнул, что не обвиняемый должен доказывать свою непричастность, а правоохранители его вину.

“У нас пока должна действовать презумпция невиновности, поэтому именно органы досудебного расследования должны предоставлять неопровержимые доказательства вины лица, которые любого объективного наблюдателя убедят в виновности той лица. Иначе — любые сомнения должны толковаться в пользу того лица и ее должно быть признано невиновным.

Вот пусть и работают”, — сказал он.