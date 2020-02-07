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Дело Шеремета: Антоненко отказался давать показания

Подозреваемый в деле об убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко обвинил следователя в "искажении смысла" его слов и отказался давать показания.

Пятница, 7 февраля 2020, 18:40

Об этом идет речь в письме Антоненко, которое было опубликовано на странице инициативы #FreeRiff в Facebook.

Как сообщалось ранее, Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения музыканту и военному Андрею Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

По словам Антоненко, следователь искать смысл его показаний и использовал их в ходатайстве о продлении его ареста.

“Уважаемый господин следователь, для меня было неприятным сюрпризом, как Вы исказили смысл моих показаний в своем ходатайстве о продлении моего ареста. Еще раз заявляю, что все, что было мной сказано является абсолютной правдой, я подтверждаю ранее предоставленные показания. Но я не могу согласиться с тем, что мои слова перекручивают и используют против меня. Я не скрывал ни одно из обстоятельств своей жизни и отвечал на все поставленные вопросы. Хотя теперь понимаю, почему адвокаты советовали отказаться говорить угодно”, — пишет Антоненко.

При этом, как отмечает подозреваемый, правоохранители все еще не дали адвокатам доступ к материалам следствия и его личному делу. До тех пор как это не будет сделано Антоненко отказался от дачи каких-либо показаний.

“Вы сами скрываете от нас доказательства моей невиновности. Примите во внимание, что любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с Вашей стороны, в том числе предоставление адвокатам возможности ознакомиться с документами, экспертизами, которые Вы обещаете предоставить больше месяца, а также официального экспертного измерения моего роста (по результатам экспертизы Андрей Антоненко выше ростом, чем человек, который, согласно камерам наблюдения, участвовал в закладке взрывного устройства под машину журналиста — ред.). Кроме того, немедленно дайте разрешение моим адвокатам на доступ к моей личной дела в ИВС. К тому моменту я отказываюсь отвечать на любые вопросы на основании статьи 63 Конституции Украины”, — подытожил он.

Фото: #FreeRiff / Facebook

Адвокат подозреваемого Станислав Кулик подтвердил #Буквам, что письмо было написано лично Андреем Антоненко. Также адвокат отметил, что маловероятно, что после публикации письма следователь будет заменен.

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Также Кулик подчеркнул, что не обвиняемый должен доказывать свою непричастность, а правоохранители его вину.

“У нас пока должна действовать презумпция невиновности, поэтому именно органы досудебного расследования должны предоставлять неопровержимые доказательства вины лица, которые любого объективного наблюдателя убедят в виновности той лица. Иначе — любые сомнения должны толковаться в пользу того лица и ее должно быть признано невиновным.
Вот пусть и работают”, — сказал он.

Дело_Шеремета Андрей_Антоненко Станислав_Кулик

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.

В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.

13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог, а Яну Дугарь поместили под круглосуточный домашний арест.

Теги: адвокаты, дело Шеремета, Андрей Антоненко, Павел Шеремет

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