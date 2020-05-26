168 000 гривен залога для подозреваемой по делу Павла Шеремета Яны Дугарь собрали за три часа после того, как ее адвокат разместил банковские реквизиты на своей странице в Facebook.

Об этом защитник Дугарь Виталий Коломиец написал в обновлении к своему посту.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 000 гривен.

Изначально адвокат рассчитывал собрать необходимую сумму за пять дней, однако уже через несколько часов сообщил, что удаляет реквизиты.

“Друзья, невероятно, но за три часа сумма собрана с избытком. Просим остановить платежи (удаляем реквизиты)”, – написал он.

По его словам, средства перечислили более 500 человек.

Оставшиеся деньги, по его словам, будут направлены на работу в судебном следствии и для правовой помощи другим добровольцам.

Отметим, 25 мая активисты, ветераны АТО, родные и близкие Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, провели акцию протеста под Офисом Президента.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.

На брифинге в Министерстве внутренних дел сообщили, что в убийстве журналиста подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко. В соответствии с первоначальным текстом подозрений, организатором убийства считался Антоненко, а исполнителем – Кузьменко. В свою очередь медсестра Яна Дугарь якобы проводила “разведку” накануне преступления.