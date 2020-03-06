Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
В сообщении сказано, что Минздрав получил девять сообщений о подозрениях на заражение коронавирусом COVID-19. У пациентов взяли биологический материал и проводят лабораторные исследования.
Первый, и пока что единственный, случай заражения зафиксировали у мужчины из Черновицкой области.
Также в Минздраве отметили, что Украина готова принимать и лечить пациентов, зараженных COVID-19.
Для этого в стране есть специальные инфекционные боксы, около 12 тысяч койко-мест в инфекционных стационарах, а также 2 тысячи врачей-инфекционистов и 5 тысяч соответствующих медработников.
- 3 марта в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
- Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не скупать хирургические маски, так как их использование не защитит от коронавируса.
- В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проинформировали, что для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 следует придерживаться стандартных рекомендаций: например, часто мыть руки.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что в нашей стране, скорее всего, увеличится количество случаев заражения коронавирусом COVID-19, однако паниковать не стоит.