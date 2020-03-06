Девятерых граждан Украины, пребывающих на территории страны, проверяют на предмет возможного заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В сообщении сказано, что Минздрав получил девять сообщений о подозрениях на заражение коронавирусом COVID-19. У пациентов взяли биологический материал и проводят лабораторные исследования.

Первый, и пока что единственный, случай заражения зафиксировали у мужчины из Черновицкой области.

Также в Минздраве отметили, что Украина готова принимать и лечить пациентов, зараженных COVID-19.

Для этого в стране есть специальные инфекционные боксы, около 12 тысяч койко-мест в инфекционных стационарах, а также 2 тысячи врачей-инфекционистов и 5 тысяч соответствующих медработников.