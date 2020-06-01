Об этом сообщается на страницах компаний в Instagram.
“Мы против расизма. Мы вместе с нашими друзьями, нашими черными работниками, рассказчиками, создателями и всем черным сообществом”, – говорится в заявлении Disney.
При этом в бренде Undefeatedinc также заявили, что продолжат требовать равенства в обществе.
В то же время, в бренде сообщили о разбитии своего магазина.
“Прошлой ночью был разбит наш магазин. Мы все уберем, восстановим и будем продолжать требовать справедливости и равенства в наших обществах”, – говорится в заявлении.
Напомним, что США внесут левое антифашистское движение “Антифа” в список террористических организаций на фоне протестов из-за смерти Джорджа Флойда.
- Ранее в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался вследствие жесткого задержания правоохранителями.
- В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
- В США взяли под стражу офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил темнокожего мужчину Джорджа Флойда.