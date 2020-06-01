Disney и Undefeatedinc выступили против расизма в США на фоне протестов после смерти Джорджа Флойда.

Об этом сообщается на страницах компаний в Instagram.

“Мы против расизма. Мы вместе с нашими друзьями, нашими черными работниками, рассказчиками, создателями и всем черным сообществом”, – говорится в заявлении Disney.

При этом в бренде Undefeatedinc также заявили, что продолжат требовать равенства в обществе.

В то же время, в бренде сообщили о разбитии своего магазина.

“Прошлой ночью был разбит наш магазин. Мы все уберем, восстановим и будем продолжать требовать справедливости и равенства в наших обществах”, – говорится в заявлении.



Напомним, что США внесут левое антифашистское движение “Антифа” в список террористических организаций на фоне протестов из-за смерти Джорджа Флойда.