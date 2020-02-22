Об этом сообщили пресс-служба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
“Сегодня, ночью 22 февраля, была осуществлена неудачная попытка прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское.
Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и дежурными огневыми средствами отбили атаку. В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила.
Кроме того, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника.
- Накануне под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области с самого утра – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). В результате боевых действий погиб украинский воин, трое были ранены и двое контужены.
- В Генштабе ВСУ заверили, что все украинские позиции после сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе находятся под контролем войск Украины.
- Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство из-за атаки оккупантов на Донбассе.