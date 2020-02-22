В ночь на 22 февраля диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований России совершила попытку прорыва через линию соприкосновения в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщили пресс-служба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

“Сегодня, ночью 22 февраля, была осуществлена неудачная попытка прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское.

Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и дежурными огневыми средствами отбили атаку. В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила.

Кроме того, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника.